Эстония депортировала гражданина Украины из-за связей с ФСБ России

Полиция безопасности (КаПо) установила, что Станислав Матлак имел контакты с российской спецслужбой ФСБ и своими действиями поддерживал агрессию России против Украины. Департамент полиции и погранохраны выдворил Матлака с территории Эстонии и передал его украинским властям для дальнейших действий.

"Все иностранные граждане, проживающие и находящиеся в Эстонии, а также граждане Эстонии обязаны сообщать Полиции безопасности о контактах с иностранными спецслужбами", - отметила пресс-секретарь КаПо Марта Тууль.