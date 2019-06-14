Директор Музея сланца Айнар Варинурм "сыграл" соло на 90-летних бочках из-под сланцевого масла

В среду в Кохтла-Ярвеском Музее сланца торжественно представили новую постоянную экспозицию, над созданием которой команда эстонских ученых трудилась больше года. С будущего вторника ее смогут посмотреть все желающие.
Открытие новой музейной экспозиции началось с "соло на бочках" - маленький музыкальный эксперимент от директора музея Айнара Варинурма. Это не случайно - эти предметы до сих пор никогда не экспонировались в Музее сланца. Их обнаружили у одного коллекционера с Сааремаа и получили в аренду.