Директор Музея сланца Айнар Варинурм "сыграл" соло на 90-летних бочках из-под сланцевого масла

Открытие новой музейной экспозиции началось с "соло на бочках" - маленький музыкальный эксперимент от директора музея Айнара Варинурма. Это не случайно - эти предметы до сих пор никогда не экспонировались в Музее сланца. Их обнаружили у одного коллекционера с Сааремаа и получили в аренду.

- Пока они не являются собственностью музея, - выразил искреннее сожаление Варинурм, - но мы заинтересованы в этом и постараемся со временем выкупить эти действительно ценные вещи. Бочки использовали в 30-х годах, когда благодаря нехватке жидкого топлива для Германии горные работы и производство масел у нас начали набирать обороты. В одной из этих бочек поставляли топливо для военных немецких кораблей.