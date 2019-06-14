Пт, 14.06.2019
Не знаю точнее, что это был за скандал, но кажется, что речь идет о дураках. Известная российская актриса и режиссер Юлия Ауг о скандале, разгоревшемся в Нарве в связи с участием в конкурсе за звание культурной столицы Европы

Директор Музея сланца Айнар Варинурм "сыграл" соло на 90-летних бочках из-под сланцевого масла

Открытие новой экспозиции Кохтла-Ярвеского Музея сланца началось с "соло на бочках" - маленький музыкальный эксперимент от директора музея Айнара Варинурма.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В среду в Кохтла-Ярвеском Музее сланца торжественно представили новую постоянную экспозицию, над созданием которой команда эстонских ученых трудилась больше года. С будущего вторника ее смогут посмотреть все желающие.

Открытие новой музейной экспозиции началось с "соло на бочках" - маленький музыкальный эксперимент от директора музея Айнара Варинурма. Это не случайно - эти предметы до сих пор никогда не экспонировались в Музее сланца. Их обнаружили у одного коллекционера с Сааремаа и получили в аренду. 

- Пока они не являются собственностью музея, - выразил искреннее сожаление Варинурм, - но мы заинтересованы в этом и постараемся со временем выкупить эти действительно ценные вещи. Бочки использовали в 30-х годах, когда благодаря нехватке жидкого топлива для Германии горные работы и производство масел у нас начали набирать обороты. В одной из этих бочек поставляли топливо для военных немецких кораблей.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ