В тойлаской пожарке снова демонстрируется творчество местных жителей

Йоонас Силлат занимается беспилотниками уже пять лет. Он снимал на видео и фотографировал события в волости Тойла, а также красивые места в Ида-Вирумаа. Например, водопад Валасте, Селисоо, Айду, морские и озерные пляжи. Аэрофотоснимки теперь можно увидеть в тойлаской пожарке, которая открыта по пятницам с 17.00 до 19.00 и по субботам с 16.00 до 19.00. Выставка проводится при поддержке Капитала культуры.