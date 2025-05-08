В тойлаской пожарке снова демонстрируется творчество местных жителей

Пятый сезон художественной галереи в тойлаской пожарке открылся выставкой фотографий, сделанных с помощью дронов кохтланыммесцем Йоонасом Силлатом. Видеограф-любитель и фотограф запечатлел красоту Ида-Вирумаа с высоты птичьего полета; отправляясь в дальние поездки, он всегда берет с собой дрон.
Йоонас Силлат занимается беспилотниками уже пять лет. Он снимал на видео и фотографировал события в волости Тойла, а также красивые места в Ида-Вирумаа. Например, водопад Валасте, Селисоо, Айду, морские и озерные пляжи. Аэрофотоснимки теперь можно увидеть в тойлаской пожарке, которая открыта по пятницам с 17.00 до 19.00 и по субботам с 16.00 до 19.00. Выставка проводится при поддержке Капитала культуры.