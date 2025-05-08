Чт, 8.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

В тойлаской пожарке снова демонстрируется творчество местных жителей

Выставка фотографий с дрона Йоонаса Силлата открыла пятый сезон художественной галереи в тойлаской пожарке.
Выставка фотографий с дрона Йоонаса Силлата открыла пятый сезон художественной галереи в тойлаской пожарке. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Пятый сезон художественной галереи в тойлаской пожарке открылся выставкой фотографий, сделанных с помощью дронов кохтланыммесцем Йоонасом Силлатом. Видеограф-любитель и фотограф запечатлел красоту Ида-Вирумаа с высоты птичьего полета; отправляясь в дальние поездки, он всегда берет с собой дрон.

Йоонас Силлат занимается беспилотниками уже пять лет. Он снимал на видео и фотографировал события в волости Тойла, а также красивые места в Ида-Вирумаа. Например, водопад Валасте, Селисоо, Айду, морские и озерные пляжи. Аэрофотоснимки теперь можно увидеть в тойлаской пожарке, которая открыта по пятницам с 17.00 до 19.00 и по субботам с 16.00 до 19.00. Выставка проводится при поддержке Капитала культуры.

Бывшее здание добровольных пожарных превратилось в общественную художественную галерею, где экспозицию фотографий, сделанных с помощью дронов, в начале лета сменят работы учащихся Тойлаской художественной школы. "Эта выставка стала хорошей традицией, помогающей вынести работы учащихся за пределы помещений школы", - пояснила Кайса Пукк, руководитель Тойлаской волости по культуре.

Комментарии

Ключевые слова

Культура
Наверх