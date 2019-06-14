МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 14.06-19.06

КУЛЬТУРА

Пятница, 14 июня

* На уличной сцене центра "Tulivee" в Лиймала в 18.00 - "Külmetava kunstniku portree", спектакль театральной труппы "KOKK". Билет - 7 евро.

Суббота, 15 июня

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 в рамках завершения сезона виртуального филиала - программа "Константиновский дворец в Стрельне".

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - концерт Кохтла-Ярвеского городского оркестра, посвященный 73-й годовщине города Кохтла-Ярве. Вход свободный.

* В Сондаском народном доме в 19.00 - "Ulgumerel", сатирическая комедия театра "KaRakTer".

Воскресенье, 16 июня

* На площади Вирула в Кохтла-Ярве в 11.00 - концерт, посвященный 73-й годовщине города Кохтла-Ярве. Выступают творческие коллективы города. Вход свободный.

* В Йыхвиском концертном доме в 15.00 - концерт международного фестиваля молодежных оркестров "Baltic Strings". В большом сводном оркестре струнных инструментов выступят юные музыканты из Литвы, Латвии, Финляндии и Эстонии. Вход свободный.

СПОРТ

Суббота, 15 июня

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - турнир по русским шашкам, посвященный Празднику победы.

* На Вокаском стадионе в 11.00 - чемпионат Эстонии по петанку; соло.

* На Вокаском стадионе в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, народная лига: "Кохтла-Нымме" - "Команда волости Амбла".

Воскресенье, 16 июня

* На площадке у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - 6-е международное соревнование по петанку на Кубок Виру; дуэты.

* На стадионе "Фама" в Нарве в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: "Нарва-Транс" - "Женская команда города Пайде".

* В Мяэтагузеской зоне отдыха в 15.00 - этап веловечеров "Põleva Kivi".

* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Калев" (Силламяэ) - "Команда города Маарду".

* На Кохтла-Ярвеском детском стадионе в 20.00 - чемпионат Эстонии по футболу, четвертая лига: ФК "Ярве III" (Кохтла-Ярве) - ФК "TRT77" (Тарту).

Вторник, 18 июня

* На тренировочном поле Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии.

* В Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в Паннъярве в 18.30 - этап Ида-Вирумааской роллерной серии.

Среда, 19 июня

* На Вокаском стадионе в 18.00 - соревнования на Кубок Вока, этап по петанку; дуэты.

* На площадке для диск-гольфа в Ийзаку в 18.00 - Ида-Вирумааская недельная игра, этап по диск-гольфу.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу: ФК "Ярве II" (Кохтла-Ярве) - ФК "32. kk" (Таллинн).

РАЗНОЕ

Пятница, 14 июня

* На Йыхвиской железнодорожной станции в 11.00 - поминовение жертв июньской депортации. Речи, возложение венков.