Финишный взмах флажком в финале проходившего в выходные в Кивиыли мотофестиваля означал нынче больше, чем конец одного из этапов ЧМ, - он означал также завершение одного из крупнейших мероприятий Ида-Вирумаа, проводившегося 12 лет. Хотя на последующем проведении мотофестиваля настаивают и публика, и сами гонщики, и мотофедерация.