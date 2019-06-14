14 июня 2019, 12:48
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Отмашка клетчатым флагом означала нынче финиш и для самого фестиваля
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Финишный взмах флажком в финале проходившего в выходные в Кивиыли мотофестиваля означал нынче больше, чем конец одного из этапов ЧМ, - он означал также завершение одного из крупнейших мероприятий Ида-Вирумаа, проводившегося 12 лет. Хотя на последующем проведении мотофестиваля настаивают и публика, и сами гонщики, и мотофедерация.
Состоявшийся в выходные в Кивиыли в 12-й раз мотофестиваль не обманул ожиданий гостей: хватило зрелищ в субботу и захватывающих гонок в воскресенье, когда успешные выступления эстонцев в классе quadracer и отказы техники на этапе ЧМ по гонкам на мотоциклах с коляской обеспечили зрителям мощные и драматические эмоции.