Кохтла-Ярве уже во второй раз задал жару молодежи "Флоры"

ФК "Ярве", неожиданно обыгравший молодежь "Флоры" в первом туре сезона на искусственном газоне в Ахтме со счетом 3:2, повторил достижение на стадионе "Лиллекюла", победив занимающую второе место в турнирной таблице столичную команду со счетом 1:0.

Набравший 28 очков в 15 играх ФК "Ярве" занимает четвертое место в первой лиге, однако от находящейся на второй строчке команды U21 "Флоры" его отделяют всего два очка. Между ними расположился набравший 29 очков пярнуский "Вапрус", который провел на одну игру меньше. У далеко оторвавшегося от конкурентов таллиннского "Легиона" 40 очков.