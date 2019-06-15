ОПРОС: Снижение акциза на алкоголь - правильное решение правительства?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Эне СОКМАН: - Лично я предпочитаю кофе, поэтому мне трудно ответить. Но как учительница убеждена, что употребление алкоголя - это все-таки больше вопрос воспитания и уважения, от стоимости напитков не зависит.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Артем ПЕЛЕПЕЛИН: - Трудный вопрос. Если смотреть на бюджет, который жители нашей страны оставляли в Латвии, понятно, что это правильное решение. Все-таки деньги назад вернутся. Но латыши тоже снизят акциз, поэтому по сути ничего не изменится. Из Йыхви вряд ли кто-то специально поедет за алкоголем в Латвию, но тем, кто близко к границе живет, по-прежнему выгодно.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Татьяна БУРЛЯЕВА: - Все, что касается алкоголя, для меня очень далекая тема. Как гражданка могу сказать, что любое снижение цены для людей - это хорошо. Станут ли употреблять больше? Не думаю, ведь сейчас все считают свои деньги.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Ольга ЭДОВАЛЬД: - На меня лично это решение никак не повлияет. Если человек выпить хочет, купит алкоголь по любой цене. Но чтобы деньги государства не выходили за пределы страны, почему не снизить? Уверена в одном - народ не сопьется, теперь пить не модно уже, люди становятся более воспитанными, стало больше разных возможностей чем заняться с компанией, не обязательно за бутылкой сидеть.