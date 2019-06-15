ОПРОС: Снижение акциза на алкоголь - правильное решение правительства?

Согласно решению Рийгикогу, с 1 июля акциз на пиво, сидр и крепкий алкоголь снизится на 25%.
Эне СОКМАН:
- Лично я предпочитаю кофе, поэтому мне трудно ответить. Но как учительница убеждена, что употребление алкоголя - это все-таки больше вопрос воспитания и уважения, от стоимости напитков не зависит.
Артем ПЕЛЕПЕЛИН:
- Трудный вопрос. Если смотреть на бюджет, который жители нашей страны оставляли в Латвии, понятно, что это правильное решение. Все-таки деньги назад вернутся. Но латыши тоже снизят акциз, поэтому по сути ничего не изменится. Из Йыхви вряд ли кто-то специально поедет за алкоголем в Латвию, но тем, кто близко к границе живет, по-прежнему выгодно.
Татьяна БУРЛЯЕВА:
- Все, что касается алкоголя, для меня очень далекая тема. Как гражданка могу сказать, что любое снижение цены для людей - это хорошо. Станут ли употреблять больше? Не думаю, ведь сейчас все считают свои деньги.
Ольга ЭДОВАЛЬД:
- На меня лично это решение никак не повлияет. Если человек выпить хочет, купит алкоголь по любой цене. Но чтобы деньги государства не выходили за пределы страны, почему не снизить? Уверена в одном - народ не сопьется, теперь пить не модно уже, люди становятся более воспитанными, стало больше разных возможностей чем заняться с компанией, не обязательно за бутылкой сидеть.
Геннадий КУЗЬМЕНКОВ:
- Положительное решение, но, как мне кажется, очень позднее, на годик бы раньше его приняли. Сейчас и латыши снизили акциз, так что ездить к ним не перестанут - этих финнов, которые к ним ездят, они уже не отдадут.