Рийгикогу должен сделать харакири

Зеленые предупреждали среди прочего, что конец прежней сланцевой энергетики наступит быстрее, чем думают, и надо срочно заняться вопросом людей, которые в результате останутся без работы. С того внеочередного заседания прошло уже... почти 12 лет. За 12 лет ни одна из заседающих сейчас в Рийгикогу партий ничего не сделала для решения вопроса людей, теряющих работу в сланцевой энергетике. Хотя все возможности для этого имелись. Вы не справились с правлением - вам пора провести церемонию сэппуку и харакири! По крайней мере, политическое, конечно - уйти прежде, чем вас настигнет позорное наказание.