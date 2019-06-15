Сб, 15.06.2019
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Рийгикогу должен сделать харакири

Александер Лаане, председатель уполномоченных собрания партии "Зеленые Эстонии".

ФОТО: Частный архив

Когда зеленые в 2007 году созвали внеочередное заседание Рийгикогу, чтобы разработать стратегию топливно-энергетического хозяйства, другие партии на эту тему только шутили. Никакого обсуждения по существу не получилось: депутаты быстро разошлись загорать и пить пиво. Это что касается способности предвидеть и государственного мышления.

Зеленые предупреждали среди прочего, что конец прежней сланцевой энергетики наступит быстрее, чем думают, и надо срочно заняться вопросом людей, которые в результате останутся без работы. С того внеочередного заседания прошло уже... почти 12 лет. За 12 лет ни одна из заседающих сейчас в Рийгикогу партий ничего не сделала для решения вопроса людей, теряющих работу в сланцевой энергетике. Хотя все возможности для этого имелись. Вы не справились с правлением - вам пора провести церемонию сэппуку и харакири! По крайней мере, политическое, конечно - уйти прежде, чем вас настигнет позорное наказание.

Правительства, будто клещи, переносили сотни миллионов из денег налогоплательщика в сланцевый сектор. Но не для того, чтобы помочь работникам перейти в сектор возобновляемой энергии или на другие хорошо оплачиваемые рабочие места. Для политиков важно было паразитировать на артериях сланцевой промышленности и ловить голоса. А сотни миллионов из денег от продажи квот СО2, которые следовало бы использовать на справедливый переход, просто растрачивались.

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