Пт, 14.06.2019
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Футбольный десант на стадионе Ахтмеской школы
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Веселый день с футболом получился у всех, кто не поленился прийти на школьный стадион.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В пятницу днем на стадион Ахтмеской школы пришли 150 учеников из Ахтмеской и Кесклиннаской школ, чтобы поучиться футбольным премудростям у профессиональных тренеров, которые специально приехали к ним из столицы. 

Мероприятие организовали для летних школьных лагерей и ждали в два раза больше участников, но на призыв откликнулись только две школы - Ахтмеская и Кесклиннаская. На стадионе собрались не только шустрые мальчишки, обожающие спортивные игры, но и много не менее заинтересованных девочек. 

- Это не случайность, потому что наши девчонки все больше увлекаются футболом, - констатирует инициатор встречи на поле, главный специалист по вопросам образования Кохтла-Ярвеского горуправления Ирина Путконен. - Кохтла-ярвеский спортклуб "Зенит" и союз футбола в прошлом году проводили футбольные фестивали специально для девочек, и в нынешнем десанте три тренера-женщины, действующие игроки сборной Эстонии...

Игр в пятницу не было, поле разделили на четыре сектора, в каждом из которых тренеры из Таллинна и их кохтла-ярвеские коллеги из спортклуба "Зенит" показывали ребятам разные упражнения, учили владеть мячом и рассказывали о том, как стать настоящим спортсменом. Погода радовала, настроение у всех было на высоте, дети с удовольствием общались с Ежиком - символом футбольного союза.

Кроме необходимого снаряжения гости привезли с собой также подарки для всех участников - каждый ребенок получил стильную спортивную бутылку для воды. Можно не сомневаться, что после этого спортивного дня юных любителей футбола в Кохтла-Ярве прибавится.

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