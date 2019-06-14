Футбольный десант на стадионе Ахтмеской школы

Мероприятие организовали для летних школьных лагерей и ждали в два раза больше участников, но на призыв откликнулись только две школы - Ахтмеская и Кесклиннаская. На стадионе собрались не только шустрые мальчишки, обожающие спортивные игры, но и много не менее заинтересованных девочек.

- Это не случайность, потому что наши девчонки все больше увлекаются футболом, - констатирует инициатор встречи на поле, главный специалист по вопросам образования Кохтла-Ярвеского горуправления Ирина Путконен. - Кохтла-ярвеский спортклуб "Зенит" и союз футбола в прошлом году проводили футбольные фестивали специально для девочек, и в нынешнем десанте три тренера-женщины, действующие игроки сборной Эстонии...

Игр в пятницу не было, поле разделили на четыре сектора, в каждом из которых тренеры из Таллинна и их кохтла-ярвеские коллеги из спортклуба "Зенит" показывали ребятам разные упражнения, учили владеть мячом и рассказывали о том, как стать настоящим спортсменом. Погода радовала, настроение у всех было на высоте, дети с удовольствием общались с Ежиком - символом футбольного союза.