Так поймали "короля" Нарвы Алексея Воронова

- Каким образом и когда до Центральной криминальной полиции дошли сообщения о том, что в поведении руководителя "Narva Vesi" и политически самого влиятельного человека города Нарвы Алексея Воронова может быть некая криминальная составляющая?

- Производство касается событий, которые начались в июне прошлого года, и в заключительной фазе уголовного производства мы вменили ему в вину преступления, совершенные начиная с июня прошлого года по март нынешнего - пока его не задержали в качестве подозреваемого. Мы подозревали его в получении взятки в крупном размере, нарушении ограничения на совершение действия в особо крупном размере и в нарушении требований к проведению государственных тендеров в особо крупном размере. Нарушения ограничения на совершение действия относятся к 2016-2017 годам, а гостендеры вместе со взяткой - к прошлому и нынешнему годам.