Сб, 15.06.2019
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Так поймали "короля" Нарвы Алексея Воронова

Руководитель бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции Мати Омблер говорит, что полиция может раскрывать конкретные преступления и отдавать виновных под суд, но не менее важно повышение сознательности людей, а также нетерпимое отношение к коррумпированной рабочей атмосфере.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Руководитель бюро по расследованию коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции Мати Омблер в интервью "Северному побережью" рассказывает о том, как происходила дача взяток самому влиятельному политику Нарвы Алексею Воронову, приговоренному к году тюрьмы, и что нужно сделать, чтобы риск коррупции в самоуправлениях Ида-Вирумаа снизился.

- Каким образом и когда до Центральной криминальной полиции дошли сообщения о том, что в поведении руководителя "Narva Vesi" и политически самого влиятельного человека города Нарвы Алексея Воронова может быть некая криминальная составляющая?

- Производство касается событий, которые начались в июне прошлого года, и в заключительной фазе уголовного производства мы вменили ему в вину преступления, совершенные начиная с июня прошлого года по март нынешнего - пока его не задержали в качестве подозреваемого. Мы подозревали его в получении взятки в крупном размере, нарушении ограничения на совершение действия в особо крупном размере и в нарушении требований к проведению государственных тендеров в особо крупном размере. Нарушения ограничения на совершение действия относятся к 2016-2017 годам, а гостендеры вместе со взяткой - к прошлому и нынешнему годам.

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