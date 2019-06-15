Так поймали "короля" Нарвы Алексея Воронова

Руководитель бюро по расследованию коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции Мати Омблер в интервью "Северному побережью" рассказывает о том, как происходила дача взяток самому влиятельному политику Нарвы Алексею Воронову, приговоренному к году тюрьмы, и что нужно сделать, чтобы риск коррупции в самоуправлениях Ида-Вирумаа снизился.
- Каким образом и когда до Центральной криминальной полиции дошли сообщения о том, что в поведении руководителя "Narva Vesi" и политически самого влиятельного человека города Нарвы Алексея Воронова может быть некая криминальная составляющая?