Сб, 15.06.2019
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ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Мартин Хельме

Мартин Хельме.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Вряд ли один из ведущих политиков EKRE Мартин Хельме на прошедшей весной раздаче портфелей правительства мог предположить, что, заняв кресло министра финансов, очень скоро он будет стоять перед энергетиками и шахтерами Ида-Вирумаа и говорить об их будущем. Однако в минувший вторник ему пришлось это сделать.

Мартин Хельме внезапно оказался первым энергетиком Эстонии потому, что министр финансов одновременно является представителем государства на общем собрании акционеров госпредприятия "Eesti Energia", то есть, по сути, это самый важный человек, который решает судьбу шахт и электростанций. Насколько это возможно сделать как собственнику в ситуации, когда на открытом рынке электроэнергии дуют шквальные ветры.

В случае Хельме позитивно то, что он, в отличие от некоторых других членов правительства, не говоря уж о премьер-министре Ратасе, выражается прямо и четко. В интервью "Северному побережью" он, например, без обиняков сказал, что мы можем плакать или смеяться, но шахтерам сейчас придется начать приплачивать, чтобы предотвратить кризис как в энергоснабжении, так и социально-экономический кризис.

Надеемся, что в последующих решениях эта прямолинейность не растворится в пене неопределенности.

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