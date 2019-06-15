ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Мартин Хельме

Мартин Хельме внезапно оказался первым энергетиком Эстонии потому, что министр финансов одновременно является представителем государства на общем собрании акционеров госпредприятия "Eesti Energia", то есть, по сути, это самый важный человек, который решает судьбу шахт и электростанций. Насколько это возможно сделать как собственнику в ситуации, когда на открытом рынке электроэнергии дуют шквальные ветры.

В случае Хельме позитивно то, что он, в отличие от некоторых других членов правительства, не говоря уж о премьер-министре Ратасе, выражается прямо и четко. В интервью "Северному побережью" он, например, без обиняков сказал, что мы можем плакать или смеяться, но шахтерам сейчас придется начать приплачивать, чтобы предотвратить кризис как в энергоснабжении, так и социально-экономический кризис.