ПЕРЕДОВИЦА: Когда интересы заметны

В нашем уезде основные случаи коррупции имели место в здешних самоуправлениях. Осужденные есть среди самоуправленческих деятелей как Нарвы, Йыхви, Кохтла-Ярве, так и Кивиыли. Конечно, все эти случаи были разными как по характеру, так и по значимости, но мотивом, как правило, было желание получить выгоду сомнительным путем.

Коррупция - это латентное преступление и обнаружить ее непросто, но если следствию удается представить конкретные доказательства, то такие деяния очень легко безоговорочно доказать.

Но как оценить случаи, когда в самоуправлении у представителей исполнительной и законодательной власти постоянный конфликт интересов, поскольку большая часть членов местного собрания в обычной жизни на самом деле состоит в трудовых отношениях с волостным или городским управлением, не знают. Или такие случаи, когда в местных собраниях сидят предприниматели, которые голосуют в угоду волостной власти, одновременно получая от волости работы или заказы.

Конкретно в Йыхви мы некоторое время назад стали свидетелями момента, когда находящееся у власти большинство голосованием выбрало победителем тендера на обслуживание дорог предприятие, истинный руководитель и собственник которого одновременно является истинным главой крупнейшего участника коалиции. В результате цена услуги для Йыхви выросла в два раза.