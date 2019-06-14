ГАЛЕРЕЯ: Целью июньской депортации было уничтожение нации

Что делать: много лет прошло со времен двух больших депортаций, постигших Эстонию в сороковые годы. В то же время молодежи, интересующейся трагизмом истории и прошлого, было мало. "Помните, как тридцать лет назад мы на этом же месте впервые смогли открыто помянуть те трагические события? Тогда вся площадь перед йыхвиским вокзалом была полна людей", - сказал на поминальной службе пастор Ийзакуского прихода Аво Кийр.

Из высланных тогда более чем десяти тысяч человек домой вернулись меньше половины. "Особо печальной оказалась судьба мужчин, которых тут же арестовали, и из трех с половиной тысяч мужчин на родину спустя долгие годы вернулись лишь несколько сотен", - сказала в своей речи руководитель сферы культуры Йыхвиской волости Анне Уттендорф.

- Империи всегда были против народов и национальностей, на протяжении тысячелетий путем репрессий пытались превратить людей в серую массу, - отметил Аво Кийр. - Мы и сегодня наблюдаем такое же поветрие - мол, национальное государство не нужно. Это опасная тенденция.