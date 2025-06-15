Затягивается ремонт шоссе Таллинн-Нарва в районе Синимяэ

С мая продолжаются дорожно-строительные работы на участке шоссе Таллинн-Нарва, пролегающем по административной территории города Нарва-Йыэсуу в районе Синимяэ и Перьятси.​ "Северное побережье" писало об этом ранее.

На 9-13 июня планировали осуществить горячее восстановление дорожного покрытия​ методом "Remix"​, однако строители объявили о продлении срока завершения работы - в связи с техническими сложностями и неблагоприятными погодными условиями.

Новые сроки такие: ​начали работу вечером в субботу, 14 июня, а завершить планируют ко вторнику, 17 июня. Работы будут выполняться также в ночное время.

Как ранее сообщала городская управа Нарва-Йыэсуу, работы выполняет компания "Tref" по заказу Департамента транспорта Эстонии. Срок - 5 сентября, но подрядчик планирует все закончить не позднее середины июля.

Во-первых, на приблизительно шестикилометровом отрезке шоссе Таллинн-Нарва в районе Синимяэ и Перьятси будет проведено восстановление покрытия методом "Remix". Это означает, как объяснял дорожный специалист из Нарва-Йыэсуу Владимир Вараксин, что верхний слой дорожного покрытия нагревается, в него добавляется новый материал - и укладывается заново.

Во-вторых, будет выполнена реконструкция двух перекрестков, где от главного шоссе отходят дороги по направлению к Синимяэ.

В-третьих, автобусные остановки "Perjatsi" и "Sinimäe" будут перестроены и немного перемещены.