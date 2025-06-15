Затягивается ремонт шоссе Таллинн-Нарва в районе Синимяэ

Немного затягивается по времени восстановление дорожного покрытия на отрезке шоссе Таллинн-Нарва в районе Синимяэ и Перьятси.
С мая продолжаются дорожно-строительные работы на участке шоссе Таллинн-Нарва, пролегающем по административной территории города Нарва-Йыэсуу в районе Синимяэ и Перьятси. "Северное побережье" писало об этом ранее.
На 9-13 июня планировали осуществить горячее восстановление дорожного покрытия методом "Remix", однако строители объявили о продлении срока завершения работы - в связи с техническими сложностями и неблагоприятными погодными условиями.
Новые сроки такие: начали работу вечером в субботу, 14 июня, а завершить планируют ко вторнику, 17 июня. Работы будут выполняться также в ночное время.
Как ранее сообщала городская управа Нарва-Йыэсуу, работы выполняет компания "Tref" по заказу Департамента транспорта Эстонии. Срок - 5 сентября, но подрядчик планирует все закончить не позднее середины июля.
Во-первых, на приблизительно шестикилометровом отрезке шоссе Таллинн-Нарва в районе Синимяэ и Перьятси будет проведено восстановление покрытия методом "Remix". Это означает, как объяснял дорожный специалист из Нарва-Йыэсуу Владимир Вараксин, что верхний слой дорожного покрытия нагревается, в него добавляется новый материал - и укладывается заново.
Во-вторых, будет выполнена реконструкция двух перекрестков, где от главного шоссе отходят дороги по направлению к Синимяэ.
В-третьих, автобусные остановки "Perjatsi" и "Sinimäe" будут перестроены и немного перемещены.
"Улучшенная инфраструктура, включая безопасные переходы и удобные остановки, сделает движение более предсказуемым и снизит риски ДТП", - объяснял Вараксин, комментируя начало работ на шоссе Таллинн-Нарва.