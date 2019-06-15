Нарва готовится открыть многомиллионный рынок школьного питания

Учащихся в муниципальных школах кормят по фантастически устаревшим контрактам, о чем "Северное побережье" подробно рассказывало в апреле. Так, договор с предпринимателем об организации питания в Нарвской школе №6 действует с 2002 года, в Солдинаской гимназии - с 2004 года, в Паюской школе - с 2003 года, в Пяхклимяэской гимназии - с 2004 года, в Кренгольмской гимназии - с 2003 года, в Кесклиннаской гимназии - с 2002 года, в Нарвской эстонской гимназии - с 2003 года, в Нарвском языковом лицее - с 2001 года.