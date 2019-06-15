Сб, 15.06.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

Нарва готовится открыть многомиллионный рынок школьного питания

Нарвское горсобрание должно согласиться возложить на город пятилетние финансовые обязательства перед предпринимателями для организации школьного питания. Сейчас выделяется из бюджета более миллиона евро в год на эти цели, но уже много лет никто не спрашивал мнения депутатов на сей счет, да и сами они не особо переживали в связи с данной статьей расходов.

ФОТО: Илья Смирнов

Власти Нарвы готовятся объявить долгожданный тендер для поиска поставщиков услуг школьного питания в муниципальных школах. Это будет концессионный договор. Заранее предполагается, что процесс будет долгим, и закладывается год времени на хождения по судам.

Учащихся в муниципальных школах кормят по фантастически устаревшим контрактам, о чем "Северное побережье" подробно рассказывало в апреле. Так, договор с предпринимателем об организации питания в Нарвской школе №6 действует с 2002 года, в Солдинаской гимназии - с 2004 года, в Паюской школе - с 2003 года, в Пяхклимяэской гимназии - с 2004 года, в Кренгольмской гимназии - с 2003 года, в Кесклиннаской гимназии - с 2002 года, в Нарвской эстонской гимназии - с 2003 года, в Нарвском языковом лицее - с 2001 года.

Еще несколько нарвских школ были за эти пару десятилетий расформированы, а они в свое время тоже подкармливали тех же предпринимателей по стабильным многолетним контрактам.

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