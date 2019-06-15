Нарвские власти могли предвидеть, что строительство испортит пляжную воду

Еще в прошлом году были заказаны работы, в ходе которых сейчас плотно перекрыт и без того скудный приток свежей воды к нарвскому пляжу - и стоячая вода зацвела. Городские власти не придали этому значения, объявляя пляжный сезон открытым. Официальное заявление о запрете на купание горуправа сделала после статьи в "Северном побережье", в которой прозвучало, что уже пострадали дети.
Нарвский департамент городского хозяйства еще в 2018 году заказал улучшение водоснабжения пруда Йоаору, на живописном берегу которого расположен официальный городской пляж, именуемый в народе Липовая ямка. Пруд площадью примерно 3,2 гектара соединен с руслом реки Нарва протокой для поступления воды с одного конца и стоком с другого. Над обоими проложены пешеходные мостики.