Сб, 15.06.2019
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Нарвские власти могли предвидеть, что строительство испортит пляжную воду

Эта протока призвана обеспечивать поступление свежей речной воды в пруд Йоаору, на живописнейшем берегу в историческом центре Нарвы. Для углубления и укрепления дна протоки строители ее осушили, насыпав дамбы. Из-за этого вода возле пляжа стала стоячей и зацвела со всеми неприятными последствиями.

ФОТО: Илья Смирнов

Еще в прошлом году были заказаны работы, в ходе которых сейчас плотно перекрыт и без того скудный приток свежей воды к нарвскому пляжу - и стоячая вода зацвела. Городские власти не придали этому значения, объявляя пляжный сезон открытым. Официальное заявление о запрете на купание горуправа сделала после статьи в "Северном побережье", в которой прозвучало, что уже пострадали дети.

Нарвский департамент городского хозяйства еще в 2018 году заказал улучшение водоснабжения пруда Йоаору, на живописном берегу которого расположен официальный городской пляж, именуемый в народе Липовая ямка. Пруд площадью примерно 3,2 гектара соединен с руслом реки Нарва протокой для поступления воды с одного конца и стоком с другого. Над обоими проложены пешеходные мостики.

Перестройку входящей протоки поручили по итогам конкурса поставки строительной фирме "Eesti ESM", работы были начаты весной. Для углубления и укрепления дна протоки строители осушили ее - насыпали по обоим концам временные дамбы, тем самым перекрыв поступление свежей речной воды в предназначенный для купания пруд.

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