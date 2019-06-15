Нарвские власти могли предвидеть, что строительство испортит пляжную воду

Эта протока призвана обеспечивать поступление свежей речной воды в пруд Йоаору, на живописнейшем берегу в историческом центре Нарвы. Для углубления и укрепления дна протоки строители ее осушили, насыпав дамбы. Из-за этого вода возле пляжа стала стоячей и зацвела со всеми неприятными последствиями.

Еще в прошлом году были заказаны работы, в ходе которых сейчас плотно перекрыт и без того скудный приток свежей воды к нарвскому пляжу - и стоячая вода зацвела. Городские власти не придали этому значения, объявляя пляжный сезон открытым. Официальное заявление о запрете на купание горуправа сделала после статьи в "Северном побережье", в которой прозвучало, что уже пострадали дети.