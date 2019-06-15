"Движение искателей Бога": у нас нет денег на покупку народного дома

"Движение искателей Бога" полагает, что их шестилетняя деятельность в Азери стала для местной общины бельмом на глазу тогда, когда их начали связывать с покупкой народного дома, хотя у них нет для его покупки, содержания и ремонта ни денег, ни возможностей.
Более десяти лет назад сделавший крутой поворот в своей жизни бывший наркоман и асоциал Максим Торгашов, шесть лет назад переехавший в Азери и осуществляющий там различные социальные проекты, а также объединившийся с ним несколько лет назад инициатор и руководитель "Движения искателей Бога" Сергей Шидловский на этой неделе пригласили людей в гости, чтобы рассказать им о своей работе и о планах на будущее.