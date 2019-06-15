Сб, 15.06.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

"Движение искателей Бога": у нас нет денег на покупку народного дома

Интерес "Движения искателей Бога" к народному дому, по утверждению его лидеров, только теоретический, ведь возможностей для покупки, содержания и ремонта этого большого здания у них нет.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

"Движение искателей Бога" полагает, что их шестилетняя деятельность в Азери стала для местной общины бельмом на глазу тогда, когда их начали связывать с покупкой народного дома, хотя у них нет для его покупки, содержания и ремонта ни денег, ни возможностей.

Более десяти лет назад сделавший крутой поворот в своей жизни бывший наркоман и асоциал Максим Торгашов, шесть лет назад переехавший в Азери и осуществляющий там различные социальные проекты, а также объединившийся с ним несколько лет назад инициатор и руководитель "Движения искателей Бога" Сергей Шидловский на этой неделе пригласили людей в гости, чтобы рассказать им о своей работе и о планах на будущее.

Шесть лет действовали спокойно 

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