В Кохтла-Ярве к концу года должно появиться искусственное футбольное поле

К концу этого года в Кохтла-Ярве должно быть готово полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, стоимость строительства которого окажется в несколько раз больше изначально запланированной и начало строительства которого затянулось.
Строителя искусственного футбольного поля рядом с кохтла-ярвеской Ярвеской русской гимназией, прекращающей работу этим летом в связи с открытием государственной гимназии, горуправление пыталось найти с начала прошлого года. Прежние тендеры провалились, так как предлагавшиеся цены были в несколько раз больше изначально запланированных 540000 евро с налогом с оборота.