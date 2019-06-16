В Кохтла-Ярве к концу года должно появиться искусственное футбольное поле

Строителя искусственного футбольного поля рядом с кохтла-ярвеской Ярвеской русской гимназией, прекращающей работу этим летом в связи с открытием государственной гимназии, горуправление пыталось найти с начала прошлого года. Прежние тендеры провалились, так как предлагавшиеся цены были в несколько раз больше изначально запланированных 540000 евро с налогом с оборота.

Чтобы снизить цену, горуправление на очередном тендере этой весной отказалось от строительства ранее планировавшегося бытового здания рядом с полем и указало в качестве предполагаемой стоимости сумму 720000 евро с НСО. Несмотря на то, что и в этот раз самое дешевое предложение оказалось почти на 400000 евро дороже, горуправление все же решило его принять.