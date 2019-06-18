Строителей йыхвиских теплотрасс ожидает необычное испытание

Член правления "VKG Soojus" Андрес Клаасмяги сказал, что работы идут по плану, но если в последние годы во время подобных работ из-за опрессовок теплосистем потребители оставались без горячего водоснабжения, как правило, лишь на пару дней, то нынешним летом многим йыхвисцам придется обходиться без этого удобства гораздо дольше - отключить воду планируют на период до девяти дней.