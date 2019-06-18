Вт, 18.06.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

Строителей йыхвиских теплотрасс ожидает необычное испытание
На некоторое время Йыхви останется без горячей воды

Андрес Клаасмяги на участке магистрального трубопровода, который проходит через государственную железную дорогу, - там замену труб впервые придется проводить через подземный канал.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В Йыхви и Ахтме нынешним летом продолжается масштабный проект по замене теплотрасс, в связи с чем в конце июня - начале июля йыхвиские потребители останутся без горячей воды. Самый большой промежуток - с 28 июня по 7 июля.

Член правления "VKG Soojus" Андрес Клаасмяги сказал, что работы идут по плану, но если в последние годы во время подобных работ из-за опрессовок теплосистем потребители оставались без горячего водоснабжения, как правило, лишь на пару дней, то нынешним летом многим йыхвисцам придется обходиться без этого удобства гораздо дольше - отключить воду планируют на период до девяти дней.

- Это максимальный срок, в который производители работ должны уложиться, - пообещал собеседник. - Самые большие замены труб еще предстоят в Ахтме - 7,3 км. В Йыхви реконструируется 2,5 км теплотрасс. Сейчас работы производятся одновременно в трех местах - на улице Сомпа, около православной церкви и железной дороги, а также на улице Вески.

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