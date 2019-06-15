Мне неловко

Старый друг прислал мне э-письмо, которое касалось проходившей в зале Рийгикогу дискуссии о флагах. Его содержание было кратким и однозначным: "Клоуны!".

Правда, я даже подумать не мог, что по такому однозначно понимаемому вопросу можно закрутить такое противоречащее здравому смыслу обсуждение.

В чем вопрос? Ведь дело должно быть ясно - "Украсим эстонские дома тремя домашними цветами...".

Это должно быть ясно каждому эстонскому человеку, как и то, что представительский зал парламента и есть наш общественный дом.

Разные власти и прежде затаскивали в него свои символы, и мы с большим трудом от них избавлялись. При возвращении триколора депутаты от "Интерфронта" тоже считали, что красный флаг должен красоваться там рядом с национальным сине-черно-белым.

Неужели мы действительно не в состоянии и сегодня довольствоваться своей собственной символикой, неужели мы должны рабски искать верховную власть вместе с ее символами?

Возникает также вопрос, почему мы должны разрешить развеваться в своем представительском зале наряду с нашим национальным триколором флаг еще только одного союза, членом которого является Эстония. В таком случае почему бы не разрешить занять в нем свое почетное место и, к примеру, символике НАТО или ООН, а также - почему бы и нет? - Совета по безопасности, куда мы недавно тоже вступили.

Я убежденный противник такого подхода.

Вообще-то, подобные вопросы было бы разумно решать руководству Рийгикогу, что и было целью коалиции, чтобы в ходе такого обсуждения не превращать в шутов как самих себя, так и весь парламент.

Но что поделаешь, если популизм перевешивает то, что конституционно ясно: обязанность защищать национальное государство и его символы.