Вт, 18.06.2019
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"Балтийские ласточки" прописались в Нарве

"Балтийские ласточки" открыл нежным танцем столичный танцевальный театр "Полли", благодаря которому и родилась традиция.

ФОТО: Март Кивисельг

В конце прошлой недели в нарвском Доме культуры "Ругодив" прошел второй хореографический фестиваль-конкурс "Балтийские ласточки", организованный столичным танцевальным театром "Полли". Двухдневный танцевальный марафон на этот раз собрал почти вдвое больше участников и зрителей, что дает уверенность в том, что новый танцевальный форум востребован и у него есть будущее. 

Фестиваль-конкурс "Балтийские ласточки" собрал 260 участников, представлявших 17 коллективов из Ида-Вирумаа, Таллинна, Тарту и Вильянди. И это почти вдвое больше, чем в прошлом году.

- Искренне радует, что новый танцевальный форум растет, - говорит руководитель "Полли" Полина Жукова-Лазарчук. - Ждали нынче также танцоров из Латвии и Литвы, к сожалению, они не смогли приехать. Тем не менее довольна всеми - участниками, жюри и командой организаторов. Увидели много новых красивых танцев, познакомились с новыми коллективами - почти половина впервые приехали на наш конкурс. Среди них - "Inspiration", театр танца "Фокус", студия эстрадного и народно-сценического танца "Extemp" Коплиского дома молодежи и другие.

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