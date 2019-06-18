"Балтийские ласточки" прописались в Нарве

В конце прошлой недели в нарвском Доме культуры "Ругодив" прошел второй хореографический фестиваль-конкурс "Балтийские ласточки", организованный столичным танцевальным театром "Полли". Двухдневный танцевальный марафон на этот раз собрал почти вдвое больше участников и зрителей, что дает уверенность в том, что новый танцевальный форум востребован и у него есть будущее.
Фестиваль-конкурс "Балтийские ласточки" собрал 260 участников, представлявших 17 коллективов из Ида-Вирумаа, Таллинна, Тарту и Вильянди. И это почти вдвое больше, чем в прошлом году.