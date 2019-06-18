"Балтийские ласточки" прописались в Нарве

Фестиваль-конкурс "Балтийские ласточки" собрал 260 участников, представлявших 17 коллективов из Ида-Вирумаа, Таллинна, Тарту и Вильянди. И это почти вдвое больше, чем в прошлом году.

- Искренне радует, что новый танцевальный форум растет, - говорит руководитель "Полли" Полина Жукова-Лазарчук. - Ждали нынче также танцоров из Латвии и Литвы, к сожалению, они не смогли приехать. Тем не менее довольна всеми - участниками, жюри и командой организаторов. Увидели много новых красивых танцев, познакомились с новыми коллективами - почти половина впервые приехали на наш конкурс. Среди них - "Inspiration", театр танца "Фокус", студия эстрадного и народно-сценического танца "Extemp" Коплиского дома молодежи и другие.