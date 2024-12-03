В среду в Йыхви начинается Вирумааский музыкальный фестиваль

Миссией фестиваля является придать импульс культурной жизни как Ида-, так и Ляэне-Вирумаа, создав для местного населения дополнительную возможность прикоснуться к музыке высокого уровня. "Мы рады предложить жителям Вирумаа возможность встретиться с лучшими музыкантами Эстонии", - сказала инициатор фестиваля Пилле Лилль, питающая надежду, что качественные культурные впечатления внесут в темный декабрь свет и радость.

Концерты фестиваля, вход на который будет бесплатным, пройдут в Ида-Вирумаа в Йыхвиском концертном доме, в Силламяэском центре культуры и Ийзакуском народном доме.

Фестиваль начнется в среду, 4 декабря в 15.40 в Йыхвиском концертном доме со знакового события молодежной программы - конкурса "Вирумааский юный музыкант - 2024", предназначенного для учащихся музыкальных школ. В конкурсе участвуют Вяйке-Маарьяская, Силламяэская, Раквереская, Йыхвиская и Нарвская музыкальные школы, Ахтмеская, Кохтла-Ярвеская и Ийзакуская школы искусств, Тапаская и Нарва-Йыэсууская музыкальные и художественные школы, а также Нарвский Дом детского творчества.

Выступления учащихся будет оценивать жюри в составе: Пилле Лилль (сопрано), Кайя Лукас (виола), Рийво Калласмаа (гобой) и Яан Отс (рояль). Они же вечером в 19.00 дадут концерт. Там же будут отмечены лучшие учащиеся музыкальных школ Вирумаа и их учителя, а также объявят обладателя титула "Юный музыкант Вирумаа - 2024".

В молодежную программу фестиваля входят также школьные концерты в Йыхвиской гимназии и Йыхвиской Кесклиннаской школе, а также мастер-классы Мари-Лийз Уйбо, Майлы Лайдна и Андреаса Ленда в Силламяэской и Нарвской музыкальных школах.

8 декабря в 18.00 слушатели смогут послушать концерт адвента в Ийзакуском народном доме, где Вирго Велди (саксофон) и Павло Балакин (бас) исполнят произведения Баха, Франка, Генделя и др. Аккомпанировать на рояле будет Ольга Куликова.

Завершит фестиваль концерт 13 декабря в 18.00 в Силламяэском центре культуры, где выступят Мари-Лийз Уйбо (скрипка), Андреас Ленд (виолончель) и Майла Лайдна (рояль). В программе произведения Моцарта, Чайковского, Крейслера и др.

Организует фестиваль Фонд музыкантов Пилле Лилль.