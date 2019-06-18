Качественная врачебная помощь должна быть доступна по всей Эстонии

Для достижения цели, несомненно, важны как усилия государства, сектора здравоохранения и работодателей, так и собственный вклад каждого человека в сохранение своего здоровья. Мы все можем поспособствовать созданию жизненной среды, где полезный для здоровья выбор будет одновременно и самым простым. При этом мы зафиксировали в качестве одного из основополагающих принципов коалиции важность регулярного наблюдения за состоянием здоровья детей и молодежи, в т.ч. уменьшение проблем лишнего веса, аддикций и проблем с душевным здоровьем. Эти темы рассматриваются в программе видов поведения, способствующих здоровью, в рамках программы развития здоровья населения 2020-2030, в проекте Закона о здравоохранении, "Зеленой книге питания и движения", а также в более общем плане в других программах развития и документах.