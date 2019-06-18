16-летняя силламяэска продолжает коллекционировать рекорды Эстонии

На чемпионате стран Балтии, проходившем в латвийском городе Огре, Миротворцева оставила позади всех конкуренток и принесла сборной Эстонии первое место в этой дисциплине, установив заодно очередной рекорд Эстонии среди взрослых. Ближайшую конкурентку она опередила более чем на минуту.

Результат высокого международного класса

Рекорд Екатерины Юткиной, державшийся более 15 лет, Миротворцева улучшила почти на 53 секунды. Установленный ею новый рекорд Эстонии 22.52,44 высоко котируется и на международном уровне. Например, в рейтинге текущего сезона он дает ей 10-е место в Европе и 15-е в мире. В рейтинге всех времен он занимает место в конце второй сотни.

Дистанция 5000 метров сейчас не входит в программу ни взрослых чемпионатов мира, ни Олимпийских игр. Однако, по словам тренера Миротворцевой Евгения Терентьева, в интересах популяризации ходьбы и повышения зрелищности рассматривают возможность в будущем начать разыгрывать комплекты наград на крупных соревнованиях как раз на более коротких дистанциях.

В мае этого года в Кубке Европы по спортивной ходьбе Екатерина Миротворцева заняла четвертое место в возрастном классе U20 на дистанции 10 километров с рекордом Эстонии (48.05). В тот раз она тоже побила рекорд Екатерины Юткиной, установленный в то время, когда сама Миротворцева была еще ребенком.

Нынешней зимой Екатерина Миротворцева установила рекорд Эстонии среди взрослых в помещении в ходьбе на 5000 метров.

Готовится к юношескому Олимпийскому фестивалю

Тренер объяснил, что для достижения успехов в ходьбе необходима как очень хорошая выносливость, так и техника. "В ходьбе при прохождении равноценной дистанции напрягаться приходится гораздо дольше, чем в беге. Для этого необходимо заложить крепкий фундамент. А чтобы поставить правильную технику, нужно терпеливо проделывать много рутинной и зачастую скучной работы. Но трудолюбие и целеустремленность как раз и есть сильные стороны Екатерины, благодаря которым она добилась успеха", - похвалил Терентьев свою ученицу.

По словам тренера, самым важным соревнованием для Миротворцевой в этом сезоне будет проходящий в конце июля в Баку Европейский юношеский Олимпийский фестиваль. Из молодых легкоатлетов Ида-Вирумаа право участия в фестивале заслужила также выступающая в семиборье Пиппи-Лотта Энок.

Из ида-вируских легкоатлетов победу в дисциплине сборной Эстонии принесла представляющая, как и Екатерина Миротворцева, силламяэский "Калев" Саина Мамедова, выигравшая бег на 3000 метров с препятствиями среди женщин с результатом 11.52,87.

В метании молота победу среди женщин с результатом 66,60 метра праздновала уроженка Йыхви Анна-Мария Орель.