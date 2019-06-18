Бурдаков отличился, оскорбив защитника-сенегальца

В матче с ныммеским "Калью", который транслировал в прямом эфире телеканал "ETV+", Бурдаков потерял самообладание, когда на 64-й минуте встречи из-за ошибки Диалло команда пропустила мяч. Это стало решающим моментом матча, завершившимся для "Транса" поражением со счетом 2:3. Еще на 60-й минуте встречи "Транс" благодаря голам Александра Закарлюки и Эрика МакВудса обыгрывал действующего чемпиона Эстонии со счетом 2:1. На 60-й минуте "Калью" сравнял счет, а спустя четыре минуты сам вышел вперед.

Через несколько минут после оплошности, обернувшейся голом, прихрамывавшего Диалло заменили. Телезрители видели и слышали, как Бурдаков обругал центрального защитника своей команды нецензурными словами и пообещал отправить его обратно в Сенегал, раз он постоянно травмирован. Футболист ответил на это только: "Sorry, sorry...".