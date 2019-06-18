Бурдаков отличился, оскорбив защитника-сенегальца

Президент "Нарва-Транса" Николай Бурдаков в субботу удостоился внимания эстонской футбольной общественности, когда обругал центрального защитника команды уроженца Сенегала Абдулая Диалло.
В матче с ныммеским "Калью", который транслировал в прямом эфире телеканал "ETV+", Бурдаков потерял самообладание, когда на 64-й минуте встречи из-за ошибки Диалло команда пропустила мяч. Это стало решающим моментом матча, завершившимся для "Транса" поражением со счетом 2:3. Еще на 60-й минуте встречи "Транс" благодаря голам Александра Закарлюки и Эрика МакВудса обыгрывал действующего чемпиона Эстонии со счетом 2:1. На 60-й минуте "Калью" сравнял счет, а спустя четыре минуты сам вышел вперед.
Через несколько минут после оплошности, обернувшейся голом, прихрамывавшего Диалло заменили. Телезрители видели и слышали, как Бурдаков обругал центрального защитника своей команды нецензурными словами и пообещал отправить его обратно в Сенегал, раз он постоянно травмирован. Футболист ответил на это только: "Sorry, sorry...".
Присоединившийся к "Трансу" в этом сезоне 27-летний Диалло принял участие в десяти матчах лиги мастеров и забил два гола. Также он провел 120 минут на поле в финале Кубка Эстонии, где "Транс" одержал победу.