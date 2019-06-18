Профсоюзы не услышали от президента позитивных вестей

По словам президента Эстонии Керсти Кальюлайд, встречавшейся в понедельник во второй половине дня с профсоюзными руководителями шахтеров и энергетиков, необходимо признать, что время сланцевой энергетики проходит и нужно действовать во имя того, чтобы переход занятых сейчас в ней людей в другие сектора экономики происходил быстро и гладко.
Во время проведения встречи табло на бытовом здании электростанций показывало, что с Нарвских электростанций в данный момент выходит всего около 220 мегаватт электроэнергии. Потребление Эстонии в это же время достигало примерно 1000 мегаватт, а это значит, что с учетом также ветропарков и других местных электропоставщиков Эстония импортировала в этот момент две трети потребляемой электроэнергии.