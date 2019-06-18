Вт, 18.06.2019
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Профсоюзы не услышали от президента позитивных вестей

Президент Керсти Кальюлайд пожимает перед отъездом руку члену правления "Eesti Energia" Райне Пайо, которому придется вместе с правительством найти к осени решения относительно будущего более тысячи шахтеров и энергетиков, лишившихся работы из-за высокой цены квот на загрязнение.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

По словам президента Эстонии Керсти Кальюлайд, встречавшейся в понедельник во второй половине дня с профсоюзными руководителями шахтеров и энергетиков, необходимо признать, что время сланцевой энергетики проходит и нужно действовать во имя того, чтобы переход занятых сейчас в ней людей в другие сектора экономики происходил быстро и гладко.

Во время проведения встречи табло на бытовом здании электростанций показывало, что с Нарвских электростанций в данный момент выходит всего около 220 мегаватт электроэнергии. Потребление Эстонии в это же время достигало примерно 1000 мегаватт, а это значит, что с учетом также ветропарков и других местных электропоставщиков Эстония импортировала в этот момент две трети потребляемой электроэнергии.

По словам отвечающего в правлении "Eesti Energia" за крупную энергетику Райне Пайо, на Нарвских электростанциях в работе сейчас только один энергоблок, поскольку при уровне цены 45 евро за мегаватт-час производство электроэнергии означает для сланцевых станций работу в убыток. При нынешнем уровне цен за квоты на загрязнение рыночная цена электроэнергии должна быть примерно на десять евро выше, чтобы можно было запустить сланцевые станции.

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