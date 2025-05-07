Крупный банк прогнозирует рост эстонской экономики, несмотря на внешние вызовы

Согласно прогнозу "Swedbank", экономика Эстонии постепенно восстанавливается после спада, а общая уверенность секторов в первые месяцы года улучшилась. Однако глобальные вызовы сделают рост экономики более скромным, чем планировалось изначально, пишет rus.err.
Согласно прогнозу банка, экономика Эстонии вырастет в этом году на 1,2 процента и в следующем году - на 2. В то же время банк снизил рост ВВП на 0,3 процентных пункта в текущем году и на 0,5 - в следующем.
"Хотя напряженность в торговой политике замедляет рост экспорта эстонских товаров и наносит умеренный удар по экономике. Экономический рост Эстонии продолжится, хотя и более медленными темпами, чем ожидалось ранее", - отмечается в отчета банка.