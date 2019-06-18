ПЕРЕДОВИЦА: Сланцевая электроэнергия - это плохо, травить обочины шоссе - хорошо

В Ида-Вирумаа более тысячи семей в большой тревоге за свое будущее, поскольку не знают, сохранятся ли их хорошо оплачиваемые рабочие места на шахтах и электростанциях или же им придется выбирать какую-то работу с зарплатой пониже, отправляться на поиски новой работы вдали от дома или и вовсе вставать на учет в кассе по безработице. Причиной этого стала борьба с выбросами углерода, которая лишает конкурентоспособности сланцевую энергетику, до сих пор кормившую эти семьи и помогавшую поддерживать в живых весь Ида-Вирумаа, а также изрядно пополнявшую налогами госказну.

Все крупные державы, как, например, США, Китай и Россия, вовсе не столь же ревностно борются с выбросами углерода, как страны Евросоюза. Посетившая вчера Ида-Вирумаа и здешние электростанции, а также встретившаяся с профсоюзными руководителями президент Керсти Кальюлайд находит, что Эстония могла бы проявить себя в авангарде совершения климатического переворота, поскольку маленькое государство может многое от этого выиграть. Шахтеры и энергетики, чьи рабочие места под угрозой, хорошо понимают, что они теряют, а с этим выигрышем все как-то туманно, как туманны и разговоры о новых чистых и хорошо оплачиваемых рабочих местах, которых в реальности не существует.