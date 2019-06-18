ПЕРЕДОВИЦА: Сланцевая электроэнергия - это плохо, травить обочины шоссе - хорошо

Мир все же иногда непонятен и странен.
В Ида-Вирумаа более тысячи семей в большой тревоге за свое будущее, поскольку не знают, сохранятся ли их хорошо оплачиваемые рабочие места на шахтах и электростанциях или же им придется выбирать какую-то работу с зарплатой пониже, отправляться на поиски новой работы вдали от дома или и вовсе вставать на учет в кассе по безработице. Причиной этого стала борьба с выбросами углерода, которая лишает конкурентоспособности сланцевую энергетику, до сих пор кормившую эти семьи и помогавшую поддерживать в живых весь Ида-Вирумаа, а также изрядно пополнявшую налогами госказну.
Все крупные державы, как, например, США, Китай и Россия, вовсе не столь же ревностно борются с выбросами углерода, как страны Евросоюза. Посетившая вчера Ида-Вирумаа и здешние электростанции, а также встретившаяся с профсоюзными руководителями президент Керсти Кальюлайд находит, что Эстония могла бы проявить себя в авангарде совершения климатического переворота, поскольку маленькое государство может многое от этого выиграть. Шахтеры и энергетики, чьи рабочие места под угрозой, хорошо понимают, что они теряют, а с этим выигрышем все как-то туманно, как туманны и разговоры о новых чистых и хорошо оплачиваемых рабочих местах, которых в реальности не существует.
На фоне данной благородной борьбы за более чистый мир курьезом кажется то, что Департамент шоссейных дорог этого же эстонского государства считает нормальным вместо выкашивания травы по обочинам шоссе вытравливать ее химикатами, о чем также пишет сегодняшнее "Северное побережье". Государство вроде бы одно, но как могут быть такими противоречивыми его взгляды и поведение?