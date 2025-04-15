ОДИН ВОПРОС Может ли работодатель прекратить трудовые отношения, просто внеся запись в регистр занятости?

Ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:

- С записью в регистре занятости связан целый ряд важных для человека прав, в том числе право на медицинское страхование, право на родительскую компенсацию, а также право на регистрацию в качестве безработного и получение пособия по безработице, если человек стал безработным.

Важно, чтобы расторжение трудовых отношений происходило на основании реальной причины. Не все основания для прекращения трудовых отношений дают работнику право на вышеперечисленные блага. Запись в регистре занятости сама по себе не гарантирует эти права, но в совокупности с другими важными документами она может иметь решающее значение.