ОДИН ВОПРОС Может ли работодатель прекратить трудовые отношения, просто внеся запись в регистр занятости?

Работник спрашивает: работодатель сказал, что хочет расторгнуть наши трудовые отношения и что с новой недели мне не нужно будет выходить на работу. Я с этим не согласился, но работодатель уже сделал отметку в регистре занятости, что трудовые отношения прекращены. Можно ли таким образом расторгнуть договор?
Ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:
- С записью в регистре занятости связан целый ряд важных для человека прав, в том числе право на медицинское страхование, право на родительскую компенсацию, а также право на регистрацию в качестве безработного и получение пособия по безработице, если человек стал безработным.
Важно, чтобы расторжение трудовых отношений происходило на основании реальной причины. Не все основания для прекращения трудовых отношений дают работнику право на вышеперечисленные блага. Запись в регистре занятости сама по себе не гарантирует эти права, но в совокупности с другими важными документами она может иметь решающее значение.
Трудовые отношения могут быть прекращены только путем подачи другой стороне заявления в форме, позволяющей письменное воспроизведение (например, по электронной почте). Таким образом, сама по себе запись в регистре занятости о прекращении трудовых отношений не расторгает отношения, вытекающие из трудового договора. Трудовые отношения продолжаются до тех пор, пока одна из сторон не подаст заявление о расторжении трудового договора.