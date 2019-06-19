Заканчивается срок представления кандидатур на ида-вируский предпринимательский конкурс

Как и в прошлом году, на конкурсе определят ида-вирумааское бизнес-достижение года, а кроме того, выберут лучших в шести категориях: использование евросубсидий, малое предприятие года, туристическое предприятие года, новичок года, друг предпринимателей Ида-Вирумаа и молодежная предприимчивость.

Один из руководителей конкурса, член правления Ида-Вируского центра предпринимательства Пилле Сёэт призывает как частных лиц, так и предприятия выдвигать кандидатов. "Не надо долго ломать голову, достойно ли признания то или иное начинание и подходит ли оно для конкурсных категорий. Если есть внутреннее ощущение, что речь идет о хорошем и значительном достижении, то обязательно стоит представить его на конкурс", - отметила Сёэт, добавив, что предприятиям также не стоит стесняться предлагать и собственную кандидатуру. Необходимая для выдвижения кандидатов информация размещена на домашней странице центра предпринимательства ivek.ee.

Жюри соберется в конце июня и выберет номинантов по всем категориям. Обо всех номинантах снимут в течение следующих месяцев полуминутные видеоклипы, которые они в дальнейшем смогут использовать и в своей маркетинговой деятельности.

Победителей предпринимательского конкурса объявят 3 октября на церемонии в Йыхвиском концертном доме.

В прошлом году в уезде награды за достижение года удостоилось АО "Enefit Energiatootmine" за создание Аувереской электростанции.