Праздник во мне самой

От мамы я унаследовала навыки стихосложения, но, к сожалению, не ее красивый светлый певучий голос. Чувство ритма какое-никакое у меня, конечно, есть; мне говорили, что мои стихи легко ложатся на музыку, но… С этим в ряды поющих не попасть!

В небольших праздниках песни я, конечно, участвовала. В качестве слушателя и зрителя. Мои стихи нередко зачитывали в перерывах между песнями. Однако на 50-м Сааремааском празднике песни я была полноценным участником. Приветствовала участников эстафеты огня и приобщилась к чуду праздника песни в Курессааре; в рядах певцов и танцоров было много дорогих мне людей, и впечатление от концерта было настолько особенным и возвышенным, что к вечеру мой кладезь слез полностью высох.

Концерты праздников песни и танца я, разумеется, видела по телевизору, следила и за трансляцией с шествия. Как радостно углядеть в толпе знакомое название или лицо! В такие моменты радость участников праздника каким-то образом проникала в мою комнату и мое сердце, но это было не совсем по-настоящему.

Порой я думала про себя, каково это - петь и дышать в унисон, плечом к плечу с тысячами соотечественников? Чувство общности, я думаю, одно из важнейших ключевых слов всеэстонских праздников песни, потому что это чувство, зарождаясь под певческой аркой и над Певческим полем, проникает даже сквозь светящийся экран.

В прошлом году, где-то 10 февраля я начала получать телефонные звонки с поздравлениями. Была в недоумении, ведь никакой знаменательной даты, по моим сведениям, не ожидалось. Но, как оказалось, нечто необыкновенное действительно произошло. Кадри Вооранд переложила на музыку мое стихотворение, и эта композиция в исполнении детских хоров была отобрана в программу певческого праздника.

Звонившие и поздравлявшие не верили, что я сама об этом не знала. Когда выяснилось, какое стихотворение превратили в песню, я поначалу была даже слегка разочарована. Это ведь и не было собственно стихотворение - так, один написанный когда-то стишок…

Разумеется, я приняла выбор Кадри, хотя совершенно не представляла, как эти стихи могли попасться ей на глаза. Через какое-то время со мной связались из комиссии по подготовке праздника песни. Прислали текст с нотами и договор.

Читая текст, я испытала легкий шок; одна строчка в нем звучала так: "…õnn on kuuldav värvipirtsus…". У меня на минуту закралось сомнение - действительно ли это МОЙ текст? Да, действительно мой. А строчка на самом деле звучала так: "…õnn on kuuldav värvusirtsus…". Еще я обнаружила, что текст песни был составлен из двух стихотворений. Я оповестила комиссию об исправленных ошибках, подписала договор и на какое-то время переключилась на другие дела.