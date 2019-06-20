Чт, 20.06.2019
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Праздник во мне самой

Вирве Осила.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Я никогда не бывала на большом певческом празднике.

От мамы я унаследовала навыки стихосложения, но, к сожалению, не ее красивый светлый певучий голос. Чувство ритма какое-никакое у меня, конечно, есть; мне говорили, что мои стихи легко ложатся на музыку, но… С этим в ряды поющих не попасть!

В небольших праздниках песни я, конечно, участвовала. В качестве слушателя и зрителя. Мои стихи нередко зачитывали в перерывах между песнями. Однако на 50-м Сааремааском празднике песни я была полноценным участником. Приветствовала участников эстафеты огня и приобщилась к чуду праздника песни в Курессааре; в рядах певцов и танцоров было много дорогих мне людей, и впечатление от концерта было настолько особенным и возвышенным, что к вечеру мой кладезь слез полностью высох.

Концерты праздников песни и танца я, разумеется, видела по телевизору, следила и за трансляцией с шествия. Как радостно углядеть в толпе знакомое название или лицо! В такие моменты радость участников праздника каким-то образом проникала в мою комнату и мое сердце, но это было не совсем по-настоящему.

Порой я думала про себя, каково это - петь и дышать в унисон, плечом к плечу с тысячами соотечественников? Чувство общности, я думаю, одно из важнейших ключевых слов всеэстонских праздников песни, потому что это чувство, зарождаясь под певческой аркой и над Певческим полем, проникает даже сквозь светящийся экран.

В прошлом году, где-то 10 февраля я начала получать телефонные звонки с поздравлениями. Была в недоумении, ведь никакой знаменательной даты, по моим сведениям, не ожидалось. Но, как оказалось, нечто необыкновенное действительно произошло. Кадри Вооранд переложила на музыку мое стихотворение, и эта композиция в исполнении детских хоров была отобрана в программу певческого праздника.

Звонившие и поздравлявшие не верили, что я сама об этом не знала. Когда выяснилось, какое стихотворение превратили в песню, я поначалу была даже слегка разочарована. Это ведь и не было собственно стихотворение - так, один написанный когда-то стишок…

Разумеется, я приняла выбор Кадри, хотя совершенно не представляла, как эти стихи могли попасться ей на глаза. Через какое-то время со мной связались из комиссии по подготовке праздника песни. Прислали текст с нотами и договор.

Читая текст, я испытала легкий шок; одна строчка в нем звучала так: "…õnn on kuuldav värvipirtsus…". У меня на минуту закралось сомнение - действительно ли это МОЙ текст? Да, действительно мой. А строчка на самом деле звучала так: "…õnn on kuuldav värvusirtsus…". Еще я обнаружила, что текст песни был составлен из двух стихотворений. Я оповестила комиссию об исправленных ошибках, подписала договор и на какое-то время переключилась на другие дела.

Летом ансамбль "Estonian Voices" побывал в нашем народном доме, и после концерта я ухватила Кадри Вооранд за пуговицу. Мол, я такая-то и никак не пойму, как она узнала о моих стишках. Кадри обняла меня и сказала, что ее мама и тетя - давние поклонницы моего творчества и у них дома есть все мои сборники стихов. Листая их, она наткнулась на эти стихи, и именно они для нее зазвучали. И добавила, что детским хорам эта песня очень нравится.

Помню, как я в детстве ждала дни рождения или Рождество с радостным предвкушением и чуть не плача. Сейчас такое же чувство.

В феврале этого года мне довелось послушать эту песню два в одном на выступлении детских хоров Ида-Вирумаа в Кохтла-Ярвеском Доме культуры. Это было невероятно здорово! И особенно здорово было то, что детям песня действительно понравилась! На мой взгляд, она и в исполнении четырех хоров звучала мощно, как же она прозвучит под певческой аркой?! Легкая дрожь прошла по телу… Я довольно эмоциональный человек, но редко когда чувствую себя абсолютно счастливой. В тот раз, в окружении юных вокалистов, я это чувствовала. И теперь, когда я мысленно возвращаюсь к тому моменту, вновь ощущаю радостный трепет.

Огонь юбилейного праздника песни сейчас колесит по Эстонии. 25 июня он прибудет в Мяэтагузе, и я буду ждать его и сопровождающих огонь возле своей скамьи. Детский хор тоже приедет спеть - мои слова!

Помню, как я в детстве ждала дни рождения или Рождество с радостным предвкушением и чуть не плача. Сейчас такое же чувство. В первый раз я тоже приобщусь к большому празднику. К юбилейному празднику песни! Я смогу поприветствовать участников эстафеты огня! Смогу вновь послушать свою песню! Смогу напутствовать добрыми пожеланиями участников праздника!

То, что физически я не буду участвовать в Большом Празднике, совсем не важно. Мысленно я буду там. В исполнении тысяч детей с сияющими глазами мои слова прозвучат под певческой аркой и разлетятся по всей Эстонии.

Я буду сидеть во время концерта праздника песни перед телевизором, чувствуя, как мощный "…звон раздается у меня в груди…". Это праздник в Эстонии. Это праздник во мне самой. Настоящий.

P.S. Приведу здесь слова песни "Õnn ei tule pikutades", вдруг кому-то захочется подпеть во время концерта перед телевизором.

Tean ma ju, et pikutades

õnne ei saa tabada,

aga sabast sikutades

võin ta kinni krabada.

Hoian hoolega, kuid õrnalt;

samas proovin jagada -

ehk siis minu käest või kõrvalt

ta ei taha pageda.

Õnn jääb minuga. On minus

tihkelt, nagu puuhalg pinus.

Õnn ei kanna uhkeid kingi

ega kalleid kasukaid;

õnn käib paljajalu ringi

mööda hinge asumaid.

Õnn on kuuldav värvusirtsus,

nähtav lilleõie sees -

õnnel pole nina kirtsus,

kahlab lumes ta või vees.

Õnn on toas ja õnn on hoovis

kaitsekihiks kurja ees.

Õnn on sõbra õnnesoovis

kaardil siis... või kirja sees...

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