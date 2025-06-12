ПЕРЕДОВИЦА Загадочное состояние дела о коррупции в Кохтла-Ярве

В сегодняшнем "Северном побережье" мы пишем, что первый обвиняемый, Тийт Лиллеметс, работавший в различных коммунальных фирмах, а также в политике, теперь предстанет перед судом. И хотя дело дошло до суда, то есть досудебное следствие завершено, прокуратура и здесь осталась довольно немногословной.

Это, несомненно, крупнейшее расследование коррупции в истории Кохтла-Ярве, если учесть, скольким людям предъявлено подозрение или обвинение. Почти три года длится ситуация, когда большинство людей, находящихся под уголовным расследованием, принимают или реализуют решения, влияющие на жизнь города, а те, кого эти решения касаются, лишь смутно догадываются, что, возможно, эти лица совершили что-то противозаконное, но никто не знает, что именно.

Это очень плохая ситуация, особенно сейчас, в преддверии выборов, также для самих лиц, в отношении которых ведется производство, а не только для избирателей.