В нарвском центре "Vaba Lava" состоится уникальный фестиваль перформансов

В субботу, 22 июня в 14.30 на сцене "Vaba Lava" в Нарве подведут итог трехмесячного творческого марафона "Teatrikus". Постановки представят команды, созданные из талантливых людей творческих профессий и прошедших мастер-классы у именитых мастеров сцены. Стоимость билета для зрителей - 10 евро.
В творческом марафоне, который длился с апреля по июнь, участвовало около 70 человек, неравнодушных к искусству театра, танца и прочему творчеству. На призыв откликнулись профессионалы и любители разного возраста - старшеклассники, молодежь и люди, умудренные жизненным опытом. Руководитель "Teatrikus", актер Русского драмтеатра Александр Кучмезов сказал, что не сразу принял предложение возглавить этот проект. Но, уступив настойчивости инициатора, соучредителя нарвского творческого инкубатора "OBJEKT" Яны Павленковой, согласился - и не пожалел об этом.