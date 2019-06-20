В нарвском центре "Vaba Lava" состоится уникальный фестиваль перформансов

В творческом марафоне, который длился с апреля по июнь, участвовало около 70 человек, неравнодушных к искусству театра, танца и прочему творчеству. На призыв откликнулись профессионалы и любители разного возраста - старшеклассники, молодежь и люди, умудренные жизненным опытом. Руководитель "Teatrikus", актер Русского драмтеатра Александр Кучмезов сказал, что не сразу принял предложение возглавить этот проект. Но, уступив настойчивости инициатора, соучредителя нарвского творческого инкубатора "OBJEKT" Яны Павленковой, согласился - и не пожалел об этом.

- Привлекло то, что работа связана с театром и с моим любимым регионом Ида-Вирумаа, в частности с городом Нарва, в котором я родился и вырос, - перечисляет он. - Наверное, лучше других знаю, что почва для творчества здесь благодатная и люди хорошие. Кроме того, я сейчас заканчиваю магистратуру в Тарту по специальности "организатор культуры" и эта работа стала проверкой моих собственных возможностей.