Фортепианный вечер в Ахтмеской школе искусств

Танель Йоаметс изучал фортепиано в Тартуской детской музыкальной школе, музыкальной школе Хейно Эллера и у профессора Валдура Роотса в Эстонской музыкальной академии. Давал сольные концерты в Финляндии, Германии, Англии, Австралии и Канаде. Работает в Эстонской академии музыки и театра и в музыкальной школе Хейно Эллера, где преподает фортепиано и импровизацию.

В программе "Puudutus" ("Прикосновение") прозвучат произведения Моцарта, Дебюсси, Скрябина.

- Танеля Йоаметса хорошо знают идавирусцы, он неоднократно выступал и в нашем зале, - сказала директор АШИ Яна Унт. - Кроме классического репертуара он не менее великолепно играет джазовые импровизации, и каждая встреча превращается в праздник. Последний раз выступал у нас около десяти лет назад, поэтому подрастающее поколение, возможно, услышит его впервые. Очень рады, что он предложил устроить этот концерт у нас.

Яна добавила, что Танель Йоаметс всегда удивляет, много импровизирует, иногда привлекая публику - спрашивает и прислушивается к пожеланиям.

Прославленный пианист неоднократно говорил, что с огромным удовольствием приезжает в Ахтме, потому что встречает здесь очень восприимчивую и благодарную публику. А чем "угостить" юных меломанов и других слушателей, у него всегда найдется.