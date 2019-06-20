Чт, 20.06.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

Самый экзотический гость "Музыки семи городов" - восточный по репертуару "HaftCraft" из Бельгии

Для популяризации оттенков и мощи звучания фагота и контрафагота солисты Национального симфонического оркестра Бельгии Берт Хельсен и Филип Нейенс пять лет назад - в 2014 году - решили создать ансамбль "HaftCraft", который украшают также четыре дамы. Сопрано Ана Наке на фото в красном платье.

ФОТО: Eesti Kontsert

Самый экзотический исполнитель нынешнего фестиваля "Музыка семи городов" приедет из Бельгии. Это ансамбль "HaftCraft", специально для выступления которого зал Йыхвиского концертного дома переоборудуют таким образом, чтобы музыканты расположились посередине, а публика - вокруг них.

К сожалению, фагот даже в 21-м веке не может состязаться в популярности с большинством других музыкальных инструментов симфонического оркестра.

Чтобы уменьшить такую несправедливость, солисты Национального симфонического оркестра Бельгии Берт Хельсен и Филип Нейенс пять лет назад - в 2014 году - решили создать ансамбль "HaftCraft", в котором можно было бы продемонстрировать оттенки и мощь звучания фагота и контрафагота. 

"HaftCraft" давал концерты в престижных залах Бельгии, Голландии, Китая и Ирана. В программу концерта входят произведения родившихся в Иране и проживающих в разных уголках мира композиторов, а также новое творение Пеэтера Вяхи. В качестве слов для песен использованы философско-религиозные размышления и свойственные Востоку иносказательные тексты как жившего в 13-м веке мистика Руми, так и современных поэтов.

"HaftCraft" сотрудничал с эстонскими композиторами уже в 2017 году. Тогда он исполнил в Бельгии написанный Тыну Кырвитсом "Driftwood Songs" из семи частей для гобоя, гобоя д"амур, английского рожка, фагота, контрафагота и лютни. Теперь же в рамках "Музыки семи городов" исполнят новое произведение Пеэтера Вяхи "Омар Хайям сказал...".

Сама программа интересная и экзотичная. "Нам редко удавалось ознакомить с персидской культурой и историей культуры Персии, поэтому я призываю публику воспользоваться такой возможностью", - отметила директор концертного дома Пийа Тамм.

Композитор Пеэтер Вяхи: "Трудно найти в мире второй ансамбль с такими инструментами"

Пеэтер Вяхи.

ФОТО: SCANPIX

- Встретившись как-то раз в Брюсселе с худруком ансамбля "HaftCraft" фаготистом Бертом Хельсеном, я получил от него предложение скомпонировать для ансамбля произведение, сочетающееся с названием концертной программы "Вариации на тему Персии". Обращение меня не удивило, ведь в последнее время нередко заказывают произведения с внеевропейским фоном. Таким образом в список произведений добавились вокальные вещи, написанные на тексты на коптском, японском, тибетском языках, фулани и санскрите. Все это очень интригующе, однако значительно ограничивает возможности исполнения такой музыки. 

Состав "HaftCraft" очень нестандартный: сопрано, фагот, две скрипки, виола и виолончель. Трудно найти в мире второй такой ансамбль. Если при таком составе использовать еще и тексты на фарси, то можно быть почти уверенным, что никто другой эту музыку в дальнейшем исполнять не будет. Поэтому на сей раз я пошел путем наименьшего сопротивления: хотя дома на книжной полке стоят среди прочего "Рубаи" Омара Хайяма на фарси, я выбрал все же их английский перевод.

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