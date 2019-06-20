Самый экзотический гость "Музыки семи городов" - восточный по репертуару "HaftCraft" из Бельгии

К сожалению, фагот даже в 21-м веке не может состязаться в популярности с большинством других музыкальных инструментов симфонического оркестра.

Чтобы уменьшить такую несправедливость, солисты Национального симфонического оркестра Бельгии Берт Хельсен и Филип Нейенс пять лет назад - в 2014 году - решили создать ансамбль "HaftCraft", в котором можно было бы продемонстрировать оттенки и мощь звучания фагота и контрафагота.

"HaftCraft" давал концерты в престижных залах Бельгии, Голландии, Китая и Ирана. В программу концерта входят произведения родившихся в Иране и проживающих в разных уголках мира композиторов, а также новое творение Пеэтера Вяхи. В качестве слов для песен использованы философско-религиозные размышления и свойственные Востоку иносказательные тексты как жившего в 13-м веке мистика Руми, так и современных поэтов.

"HaftCraft" сотрудничал с эстонскими композиторами уже в 2017 году. Тогда он исполнил в Бельгии написанный Тыну Кырвитсом "Driftwood Songs" из семи частей для гобоя, гобоя д"амур, английского рожка, фагота, контрафагота и лютни. Теперь же в рамках "Музыки семи городов" исполнят новое произведение Пеэтера Вяхи "Омар Хайям сказал...".

Сама программа интересная и экзотичная. "Нам редко удавалось ознакомить с персидской культурой и историей культуры Персии, поэтому я призываю публику воспользоваться такой возможностью", - отметила директор концертного дома Пийа Тамм.

Композитор Пеэтер Вяхи: "Трудно найти в мире второй ансамбль с такими инструментами"

Пеэтер Вяхи. ФОТО: SCANPIX

- Встретившись как-то раз в Брюсселе с худруком ансамбля "HaftCraft" фаготистом Бертом Хельсеном, я получил от него предложение скомпонировать для ансамбля произведение, сочетающееся с названием концертной программы "Вариации на тему Персии". Обращение меня не удивило, ведь в последнее время нередко заказывают произведения с внеевропейским фоном. Таким образом в список произведений добавились вокальные вещи, написанные на тексты на коптском, японском, тибетском языках, фулани и санскрите. Все это очень интригующе, однако значительно ограничивает возможности исполнения такой музыки.

Состав "HaftCraft" очень нестандартный: сопрано, фагот, две скрипки, виола и виолончель. Трудно найти в мире второй такой ансамбль. Если при таком составе использовать еще и тексты на фарси, то можно быть почти уверенным, что никто другой эту музыку в дальнейшем исполнять не будет. Поэтому на сей раз я пошел путем наименьшего сопротивления: хотя дома на книжной полке стоят среди прочего "Рубаи" Омара Хайяма на фарси, я выбрал все же их английский перевод.