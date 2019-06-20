Авинурмеская бочарная ярмарка привлекает юбилейной программой

По словам Айвара Саарела, у каждой ярмарки есть тема, и в этот раз особое внимание уделят красоте приусадебного сада.

Торговцев ожидается примерно 350, поскольку большего числа ограниченная территория школьного стадиона не вместит. "Желающих больше, чем мы можем принять, и места заполняются за пару недель. Зато все торговцы разместятся компактно", - отметил Саарела.

Развлечения от признанных мастеров

Поскольку ярмарка будет юбилейной, сделан больший упор на развлекательную программу. Главный выступающий на ярмарочной сцене - Иво Линна вместе с ансамблем "Supernova", ведущим дня ярмарки будет Сепо Сеэман. Состоится традиционная ярмарочная лотерея, призы для которой выставят местные производители.

Одной из красивых традиций ярмарочного дня является также концерт в церкви. В этом году в церкви прозвучат трогательные песни в исполнении Кярт Томингас и Кюлли-Катри Эскен.

А вечером сыграют новый спектакль Авинурмеского летнего театра "Mitte millestki midagi ehk Ilma naisteta ei saa… vist!?". На подмостках зрители увидят обычную городскую семью среднего достатка, в жизни которой за один день произойдет немало событий. За комичными ситуациями проглядывает болезненная тоска по исконным местам и предкам.

- В этом году актерам хотелось для разнообразия сыграть что-нибудь современное. При написании текста я искала вдохновение там и сям. В сюжет вплетены также случаи из жизни моих друзей и комментариев в интернете, - пояснила постановщик Марика Оолберг.

Ярмарочный день завершится разведением Яанова костра, танцами и фейерверком.

Погода не влияет

В прошлые годы число посетителей ярмарки оставалось в пределах от 10000 до 15000, и погода на посещаемость, по утверждению организаторов, особо не влияет. "То, что бочарная ярмарка проходит уже в двадцатый раз, доказывает, что интерес у людей по-прежнему есть. Эстоноземельцы летом легки на подъем и особо активно передвигаются в преддверии Яанова дня: все горожане в это время возвращаются к своим корням", - сказал Айвар Саарела.