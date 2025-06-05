На Днях города Кохтла-Ярве выступит ансамбль "Regatt"

Город Кохтла-Ярве отметит свое 79-летие Днями города, которые продлятся всю следующую неделю и завершатся 15 июня концертом, главным исполнителем которого станет ансамбль "Regatt".
В репертуар действующего уже более пары десятилетий "Regatt" входят наряду с собственными творениями лучшие образцы популярной эстонской музыки 1970-1980-х годов, например "Hapud õunad", "Head sõnad" и "Kui kunagi kord näeme", ставшая отличительной песней популярного комедийного сериала ETV "ENSV".
"Regatt" выступит на проходящем 15 июня в Кохтла-Ярвеском центре культуры празднике в честь дня рождения города. В этот же день в Кохтла-Ярве расположатся торговцы уличной едой, а также тиволи, в программе будет и велопоход, который стартует в 11.00 от спортивного центра "Wiru".
Торжества в честь дня рождения города начнутся в понедельник веселым спортивным днем, который пройдет как в Ахтмеской, так и в Ярвеской частях города. Во вторник можно будет поучаствовать в совместной вечерней прогулке по старому городу Кохтла-Ярве, начнется она у электростанции на улице Электрику. В среду в городских учреждениях культуры для интересующихся будут открыты рабочие комнаты.