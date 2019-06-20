Звезды эстонского баскетбола вдохновят молодежь в йыхвиском летнем лагере

Баскетбольная школа Рейнара Халлика организует после Яанова дня летний лагерь в Йыхви, где руководить юными баскетболистами будут нынешние и бывшие игроки эстонской сборной.
В летний лагерь, который проводится с 26 по 30 июня в Йыхвиском спортхолле, обещали приехать в разные дни бывший легендарный бомбардир эстонской сборной Герт Кулламяэ и нынешние члены сборной: играющие в испанских клубах Янари Йыэсаар и Рауно Нургер, играющий в Германии Хенри Дрелл и входящий в число основных игроков "Kalev/Cramo" Кристьян Китсинг. Они поделятся с молодежью опытом и расскажут о своем спортивном пути. В один из дней в тренировке поучаствует с детьми и певец Отт Лепланд.