Звезды эстонского баскетбола вдохновят молодежь в йыхвиском летнем лагере

В летний лагерь, который проводится с 26 по 30 июня в Йыхвиском спортхолле, обещали приехать в разные дни бывший легендарный бомбардир эстонской сборной Герт Кулламяэ и нынешние члены сборной: играющие в испанских клубах Янари Йыэсаар и Рауно Нургер, играющий в Германии Хенри Дрелл и входящий в число основных игроков "Kalev/Cramo" Кристьян Китсинг. Они поделятся с молодежью опытом и расскажут о своем спортивном пути. В один из дней в тренировке поучаствует с детьми и певец Отт Лепланд.

- В дни лагеря заглянуть в йыхвиский спортзал могут и другие известные гости, - сказал Рейнар Халлик. В гости приедет также тренер по общефизической подготовке Кари Хиёкки из Швеции, среди "клиентов" которого были многие профессиональные баскетболисты, а также представители других видов спорта. Кроме самого Рейнара Халлика тренировать молодежь на трех площадках и стадионе будут также тренеры его баскетбольной школы Яанус Лийвак и Андрус Лехисметс.