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Нарвская кикбоксерка завоевала золото на Кубке мира

Александра Джикаева.
Александра Джикаева. Фото: Эстонская академия кикбоксинга

Кикбоксерка из Нарвы​ Александра Джикаева завоевала золото в весовой категории до 48 килограммов в дисциплине K-1 на турнире в Бангкоке.​ Об этом написал новостной портал Rus.ERR со ссылкой на Rus.Delfi.

В турнире "Thailand Kickboxing World Cup 2025", прошедшем в Бангкоке, приняли участие 630 спортсменов из 51 страны. Соревнования проходили под эгидой международной федерации любительского кикбоксинга WAKO.

Нарвитянка Александра Джикаева в финале одержала уверенную победу над представительницей Австрии Олах Кингсо со счетом 3:0. Отмечается, что это уже третье золото 21-летней Джикаевой в рамках Кубка мира - ранее она побеждала в Италии (2025) и Турции (2024).

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