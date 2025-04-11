Нарвская кикбоксерка завоевала золото на Кубке мира

Кикбоксерка из Нарвы Александра Джикаева завоевала золото в весовой категории до 48 килограммов в дисциплине K-1 на турнире в Бангкоке. Об этом написал новостной портал Rus.ERR со ссылкой на Rus.Delfi.
В турнире "Thailand Kickboxing World Cup 2025", прошедшем в Бангкоке, приняли участие 630 спортсменов из 51 страны. Соревнования проходили под эгидой международной федерации любительского кикбоксинга WAKO.
Нарвитянка Александра Джикаева в финале одержала уверенную победу над представительницей Австрии Олах Кингсо со счетом 3:0. Отмечается, что это уже третье золото 21-летней Джикаевой в рамках Кубка мира - ранее она побеждала в Италии (2025) и Турции (2024).