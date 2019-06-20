Ийзакуская девочка попала в сборную Эстонии

13-летняя ийзакуская девочка Рити Марелл Паал участвовала в составе эстонской сборной U14 в проходившем в Пайде Балтийском турнире.
Ее тренер Рейнар Халлик сказал, что если все остальные отобранные в сборную игроки занимались баскетболом уже по четыре-пять лет, то Рити - всего полтора года. Это примерно столько, сколько действует в Ийзаку баскетбольная школа Халлика.
- Она делает большие успехи, тренируясь рядом с мальчиками. Я и сам доволен, что первая ученица попала в сборную. Для тренера это определенная веха, - отметил Халлик.
Сборная Эстонии U14 проиграла ровесницам из Литвы и Латвии, но в игре за бронзу победила эстонскую команду U15.