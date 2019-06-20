Ийзакуская девочка попала в сборную Эстонии

Ее тренер Рейнар Халлик сказал, что если все остальные отобранные в сборную игроки занимались баскетболом уже по четыре-пять лет, то Рити - всего полтора года. Это примерно столько, сколько действует в Ийзаку баскетбольная школа Халлика.