Потенциальная культурная столица Нарва собирает идеи

На прошлой неделе часть "тяжелой артиллерии" проекта "Нарва-2024", призванного доказать, что приграничный город достоин звания культурной столицы Европы, представила в Йыхвиском концертном доме ближайшие важные шаги на этом пути - уделив основное внимание сбору хороших идей.
Кинодеятель и коммуникационный эксперт Ильмар Рааг, который взял на себя роль художественного руководителя в проекте, нацеленном на получение Нарвой звания культурной столицы Европы 2024 года, анонсировал в Йыхвиском концертном доме сбор идей.
"Сумасшедшие идеи приветствуются"
По его словам, сбор идей сейчас не предполагает подачи полностью готовых проектов, поскольку времени очень мало и реальная работа над проектами начнется в случае, если Нарва действительно удостоится звания культурной столицы.
По словам Раага, в концепции культурной столицы прописано, что подход не может быть сфокусирован только на одном городе, он должен включать в себя мероприятия и деятельность в рамках всего уезда. "В случае Нарвы планируется разработать разом концепцию всего Вирумаа. Также задумывались о проектах в сотрудничестве с Россией", - рассказал Рааг.
С точки зрения потенциальной будущей культурной столицы важны три аспекта. "Во-первых, мы хотим усилить голос местных деятелей. Во-вторых, займемся тематикой границы - она может иметь и символическое значение, например, граница в искусстве или культуре. В-третьих: для того чтобы Нарва работала в международном плане, чтобы люди издалека приезжали сюда что-то делать или участвовать, мы должны их удивить. Успех всего начинания зависит от того, насколько местные жители готовы брать ответственность и инициативу - лодка поплывет в ту сторону, куда активнее гребут", - сказал художественный руководитель команды "Нарва-2024" "Северному побережью".
В течение ближайших двух недель у каждого есть возможность предложить свою идею - в случае, если человек готов сам внести лепту в ее реализацию или знает организацию, которая хочет этим заняться. Это можно сделать и позднее, но тогда будет уже сложнее.
- Это необязательно должен быть готовый проект - нужно представить идею, которую ее автор сумеет объяснить в пяти предложениях, или 700 знаках. Подобная практика есть в школах кино и бизнеса: если за то время, что лифт едет с первого этажа на десятый, автор идеи не может объяснить, в чем его идея заключается, значит, эта идея непродуманна. Пять предложений - это тест: ты их читаешь и понимаешь - следовательно, идея заслуживает рассмотрения. И если у тебя есть сумасшедшая идея, то сейчас самое время ее предложить - для того чтобы пробудить интерес, парочка безумных идей в качестве вишенки на торте должна быть, - сказал Рааг.
Международное сотрудничество
Главный архитектор города Нарвы Иван Сергеев советует рассматривать культуру более широко - это не только изобразительное искусство, театр, музыка. Чтобы Нарва работала как культурная столица, нужно уже заранее заняться социальной сферой в более широком плане. "Даже если не начинать сразу строить в Нарве, скажем, аэропорт, нужно подумать о том, где гости смогут поесть, где они разместятся - вплоть до того, как организовано железнодорожное сообщение", - сказал Сергеев.
Недавно команда побывала в Раквере, где предложили идею говорить о Вирумаа в целом. По словам вице-мэра Раквере Трийн Варек, в Раквере можно продолжить развивать гастрономический фестиваль "Kamalammas" и фестиваль культуры для людей с ограниченными возможностями. В Раквере Иван Сергеев предложил, чтобы открытие певческой эстрады Валлимяэ в следующем году положило начало серии мероприятий в рамках проекта Нарвы как культурной столицы.
- Люди не будут приезжать издалека и не будут приземляться в Нарве - они поедут из Риги или из Таллинна и будут двигаться в сторону Нарвы. И все, что встретится им по пути, это тоже часть культурной столицы, - считает Рааг.
14 июня в Нарве прошел семинар международных партнеров культурной столицы, в котором приняли участие, к примеру, представители культурной столицы 2019 года - города Матера (Италия), Каунаса (культурная столица 2022 года), а также Тампере, бывшего промышленного города, а ныне культурной Мекки Финляндии. Города Финляндии претендуют на звание культурной столицы 2026 года.
- Мы встретились, чтобы посовещаться с программной командой проекта "Нарва-2024", эстонскими организаторами культурных мероприятий и нарвскими организациями и обсудить, каким образом дополнить программу международного сотрудничества в нарвской заявке. Одной из ее целей является развитие сотрудничества в области культуры между Европой и Россией. Именно в этой области Европа ждет многого от нарвского проекта - это возможность для Нарвы позитивно использовать тот уникальный факт, что Нарва - это русскоязычная Европа, - сказала руководитель по международным связям проекта "Нарва-2024" Хелен Сильдна.