Потенциальная культурная столица Нарва собирает идеи

Кинодеятель и коммуникационный эксперт Ильмар Рааг, который взял на себя роль художественного руководителя в проекте, нацеленном на получение Нарвой звания культурной столицы Европы 2024 года, анонсировал в Йыхвиском концертном доме сбор идей.

"Сумасшедшие идеи приветствуются"

По его словам, сбор идей сейчас не предполагает подачи полностью готовых проектов, поскольку времени очень мало и реальная работа над проектами начнется в случае, если Нарва действительно удостоится звания культурной столицы.

По словам Раага, в концепции культурной столицы прописано, что подход не может быть сфокусирован только на одном городе, он должен включать в себя мероприятия и деятельность в рамках всего уезда. "В случае Нарвы планируется разработать разом концепцию всего Вирумаа. Также задумывались о проектах в сотрудничестве с Россией", - рассказал Рааг.

С точки зрения потенциальной будущей культурной столицы важны три аспекта. "Во-первых, мы хотим усилить голос местных деятелей. Во-вторых, займемся тематикой границы - она может иметь и символическое значение, например, граница в искусстве или культуре. В-третьих: для того чтобы Нарва работала в международном плане, чтобы люди издалека приезжали сюда что-то делать или участвовать, мы должны их удивить. Успех всего начинания зависит от того, насколько местные жители готовы брать ответственность и инициативу - лодка поплывет в ту сторону, куда активнее гребут", - сказал художественный руководитель команды "Нарва-2024" "Северному побережью".

В течение ближайших двух недель у каждого есть возможность предложить свою идею - в случае, если человек готов сам внести лепту в ее реализацию или знает организацию, которая хочет этим заняться. Это можно сделать и позднее, но тогда будет уже сложнее.

- Это необязательно должен быть готовый проект - нужно представить идею, которую ее автор сумеет объяснить в пяти предложениях, или 700 знаках. Подобная практика есть в школах кино и бизнеса: если за то время, что лифт едет с первого этажа на десятый, автор идеи не может объяснить, в чем его идея заключается, значит, эта идея непродуманна. Пять предложений - это тест: ты их читаешь и понимаешь - следовательно, идея заслуживает рассмотрения. И если у тебя есть сумасшедшая идея, то сейчас самое время ее предложить - для того чтобы пробудить интерес, парочка безумных идей в качестве вишенки на торте должна быть, - сказал Рааг.

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