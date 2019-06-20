Чт, 20.06.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

От помощника йыхвиского волостного старейшины хотят избавиться

Персональный вопрос Виктории Цвентарной стал тем, что раскололо в прошлом году коалицию Осипенко и Негласон и привело в волостные старейшины Мартина Репинского. Теперь в самой коалиции возникло противостояние в отношении личности Цвентарной.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Некоторые источники подтвердили "Северному побережью", что нынешняя коалиция волостного собрания хочет избавиться от помощника йыхвиского волостного старейшины Виктории Цвентарной.

Цвентарная долгое время являлась протеже предпринимателя Николая Осипенко, в действительности решающего сейчас дела в коалиции, а также работала на его предприятиях. Однако сведущим людям уже некоторое время известно, что отношения между Цвентарной и Осипенко в последнее время были не самыми лучшими. Хотя именно персона Цвентарной стала тем, что год назад раскололо предыдущую коалицию, в которую входили "Jõhvi - Meie Kodu" Николая Осипенко и "Jõhvi Eest" Нины Негласон. Последние были против включения Цвентарной в волостное управление, однако Осипенко не отступил и в ответ создал новую коалицию с руководимой Мартином Репинским фракцией Центристской партии, а Цвентарная стала помощником старейшины по хозяйственным вопросам.

Насколько известно "Северному побережью", на состоявшемся в среду собрании коалиции на Цвентарную оказывали давление, чтобы она покинула должность.

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