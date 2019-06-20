От помощника йыхвиского волостного старейшины хотят избавиться

Цвентарная долгое время являлась протеже предпринимателя Николая Осипенко, в действительности решающего сейчас дела в коалиции, а также работала на его предприятиях. Однако сведущим людям уже некоторое время известно, что отношения между Цвентарной и Осипенко в последнее время были не самыми лучшими. Хотя именно персона Цвентарной стала тем, что год назад раскололо предыдущую коалицию, в которую входили "Jõhvi - Meie Kodu" Николая Осипенко и "Jõhvi Eest" Нины Негласон. Последние были против включения Цвентарной в волостное управление, однако Осипенко не отступил и в ответ создал новую коалицию с руководимой Мартином Репинским фракцией Центристской партии, а Цвентарная стала помощником старейшины по хозяйственным вопросам.