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ФОТО В Йыхви прошел фестиваль уличной еды

Фото статьи
Фото: Пеэтер Лиллевяли

Помимо тиволи в минувшие выходные в Йыхви также прибыл фестиваль уличной еды. Более сорока производителей еды предложили широкий выбор вкусовых ощущений и аппетитных блюд.

Фото статьи
Фото: Postimees

Желающие могли попробовать всевозможные напитки. Каждый из них был вкуснее и изысканнее другого. Ассортимент еды был еще шире: от вареной кукурузы в початках, быстрых кебабов и мяса на гриле до рагу, которые готовились часами.

Рядом грохотала музыка и доносились радостные возгласы и полные адреналина крики посетителей парка развлечений.

Фото статьи
Фото: Пеэтер Лиллевяли
Фото статьи
Фото: Пеэтер Лиллевяли
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