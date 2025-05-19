ФОТО В Йыхви прошел фестиваль уличной еды

Помимо тиволи в минувшие выходные в Йыхви также прибыл фестиваль уличной еды. Более сорока производителей еды предложили широкий выбор вкусовых ощущений и аппетитных блюд.
Желающие могли попробовать всевозможные напитки. Каждый из них был вкуснее и изысканнее другого. Ассортимент еды был еще шире: от вареной кукурузы в початках, быстрых кебабов и мяса на гриле до рагу, которые готовились часами.
Рядом грохотала музыка и доносились радостные возгласы и полные адреналина крики посетителей парка развлечений.