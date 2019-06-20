ПЕРЕДОВИЦА: Но ведь они не отстаивают интересы Ида-Вирумаа…

Теперь, когда ситуация становится критической и под угрозой находятся более тысячи рабочих мест шахтеров и энергетиков, единственным представителем уезда в Рийгикогу, кто хоть как-то пытается подать голос, является член оппозиции соцдем Катри Райк, которая на инфочасах расспрашивает премьер-министра о том, что конкретно правительство планирует делать. Ответы, правда, в присущем Ратасу стиле обтекаемые, но хотя бы оказывать давление и не дать позабыть о серьезности проблемы тоже важно. Однако действий одного депутата явно недостаточно.

Остальным членам Рийгикогу, избранным от нашего уезда, как будто все равно. Правда, на этой неделе министр государственного управления Яак Ааб встретился с группой депутатов от Ида-Вирумаа. В пресс-релизе, распространенном Министерством финансов после встречи, Ааб попытался перещеголять в пустословии председателя своей партии и премьер-министра. "Ида-Вирумаа развивается, если он является приоритетом во всех сферах". "Регион следует развивать шаг за шагом и с помощью различных мер". "Государство должно поддерживать предпринимательство и создание рабочих мест в регионе". Кто об этом не слышал за последние 25 лет?