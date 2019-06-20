Сине-зеленых водорослей в Нарве не нашли, жалобы купальщиков могут вызывать церкарии

Анализ проб воды из Липовой ямки в Нарве не выявил присутствия токсичных сине-зеленых водорослей, а раздражение на коже, на которое жаловались некоторые купальщики, могло быть вызвано церкариями, сообщает портал rus.err.ee.
"По просьбе Нарвской горуправы мы взяли 13 июня пробы воды на пляже Йоаору, анализ которых присутствия токсичных сине-зеленых водорослей не выявил", - сообщил 20 июня главный специалист отдела здоровой окружающей среды Департамента здоровья Лаури Лиепкалнс.
По оценке центра лимнологии Эстонского университета естественных наук, кожную сыпь у купающихся могли вызвать церкарии - плавающие личинки плоских червей класса трематод, паразитирующих на водоплавающих птицах. У людей с чувствительной кожей церкарии могут вызывать аллергическую реакцию.
Благодаря теплой погоде и миграции водоплавающих птиц, эти паразиты распространились довольно широко, и в прошлые годы их находили во многих озерах в Эстонии. Аналогичные жалобы поступали с различных пляжей в стране и в этом году.
Вызванное церкариями раздражение проходит само, но Департамент здоровья все же рекомендует воздержаться от купания в Липовой ямке, особенно детям. При купании следует держаться подальше от мест, в которых плавают утки и лебеди, и не кормить водоплавающих птиц на пляжах. По берегу лучше ходить в обуви, а после купания - вымыться чистой водой с мылом. Если аллергическая реакция не пройдет через несколько дней, следует обратиться к семейному врачу.
Департамент здоровья также напоминает, что если на пляже вывешен красный флаг, купание на нем не безопасно.
Купальный сезон в Нарве планировали открыть 7 июня с одним официальным пляжем - в Липовой ямке. Однако в тот же день городские власти временно запретили купание из-за жалоб на кожную сыпь, вывесив на пляже красный флаг и обратившись в Департамент здоровья.