Сине-зеленых водорослей в Нарве не нашли, жалобы купальщиков могут вызывать церкарии

"По просьбе Нарвской горуправы мы взяли 13 июня пробы воды на пляже Йоаору, анализ которых присутствия токсичных сине-зеленых водорослей не выявил", - сообщил 20 июня главный специалист отдела здоровой окружающей среды Департамента здоровья Лаури Лиепкалнс.

По оценке центра лимнологии Эстонского университета естественных наук, кожную сыпь у купающихся могли вызвать церкарии - плавающие личинки плоских червей класса трематод, паразитирующих на водоплавающих птицах. У людей с чувствительной кожей церкарии могут вызывать аллергическую реакцию.

Благодаря теплой погоде и миграции водоплавающих птиц, эти паразиты распространились довольно широко, и в прошлые годы их находили во многих озерах в Эстонии. Аналогичные жалобы поступали с различных пляжей в стране и в этом году.

Вызванное церкариями раздражение проходит само, но Департамент здоровья все же рекомендует воздержаться от купания в Липовой ямке, особенно детям. При купании следует держаться подальше от мест, в которых плавают утки и лебеди, и не кормить водоплавающих птиц на пляжах. По берегу лучше ходить в обуви, а после купания - вымыться чистой водой с мылом. Если аллергическая реакция не пройдет через несколько дней, следует обратиться к семейному врачу.

Департамент здоровья также напоминает, что если на пляже вывешен красный флаг, купание на нем не безопасно.

Купальный сезон в Нарве планировали открыть 7 июня с одним официальным пляжем - в Липовой ямке. Однако в тот же день городские власти временно запретили купание из-за жалоб на кожную сыпь, вывесив на пляже красный флаг и обратившись в Департамент здоровья.