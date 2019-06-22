ОПРОС: Бесплатный общественный транспорт: оправдались ли ожидания?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Мария ТЕНСИНА: - Все мои ожидания оправдались - это очень хорошо, что такие автобусы ездят, особенно для пенсионеров и малоимущих, которые не всегда могут позволить себе даже такие маленькие расходы, как на автобусный билет.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Юрий ФЕДОСОВ: - У меня нет собственного опыта - ни разу не пользовался. Но от многих знакомых слышал, что неприятно стало в автобусах ездить - встречается много маргиналов. С другой стороны, постоянно вижу, что люди на остановках стоят и ждут бесплатного транспорта. Значит, это им нужно.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Наталья ФРОЛКИНА: - Очень нужное дело, сама в Йыхвиском микрорайоне живу, надо и в магазин, и к врачам ехать. К сожалению, не все бесплатные автобусы по времени удобны. Для нас, пенсионеров, очень хорошая поддержка - недавно на Чудское озеро съездила. Это ли не подарок для пенсионера, у которого каждый евро на счету?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Сильви УМБЛЕЯ: - Живу в поселке Таммику, и мы - как люди второго сорта: у нас с транспортом плохо, мы словно отрезаны от города. В воскресенье вообще автобусы не заезжают. Проблем много, и думаю, что жители готовы платить, лишь бы автобус приходил...