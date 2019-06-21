Новая казарма Вируского батальона отправит старую под снос

Во вторник военнослужащие Вируского пехотного батальона и строители фирмы "Nordecon" отметили праздник стропил на стройке нового здания казармы, которое будет готово в начале следующего года. Венок с крыши сняли капитан Вируского пехотного батальона Анна Орас и штабной фельдфебель батальона Хелари Пильве.

Современные условия

По словам штабного фельдфебеля Хелари Пильве, праздник стропил важен для каждого здания, но состоявшееся во вторник символическое освящение казармы знаменует создание более комфортных условий проживания для сотен будущих служащих срочной службы.

- Это здание станет временным домом для почти трехсот солдат, и мы очень гордимся тем, что вдобавок к качественной подготовке мы уже в ближайшем будущем сможем предлагать нашим солдатам-срочникам и современные жилищные условия, - сказал он.

ХЕЛАРИ ПИЛЬВЕ: Мы очень гордимся тем, что вдобавок к качественной подготовке мы уже в ближайшем будущем сможем предлагать нашим солдатам-срочникам и современные жилищные условия.

Сейчас на территории йыхвиского военного городка расположены три казармы. Одна из них, трехэтажное кирпичное здание, построена в начале 1980-х годов, и к ее сносу приступят после появления новой казармы. "Жить там можно, но поскольку программа подготовки пехотинцев - одна из наиболее напряженных и изнурительных, мы хотим предложить нашим солдатам взамен достойные условия проживания в городке", - добавил Пильве.

Пережиток советских времен

Снос старой казармы, по сути, означает исчезновение последней казармы советских времен, и в городке останутся три здания для размещения солдат, построенные уже при Эстонской Республике. Старейшее из них - казарма старого типа, второе уже похоже на то здание, что строят сейчас. "Это усовершенствованная версия типовой казармы", - сказала офицер информационной службы 1-й пехотной бригады Марина Лощина.

Первый этаж новой трехэтажной казармы займут складские помещения, где при необходимости можно будет проводить также практические занятия, на втором и третьем этажах появятся спальные помещения, кабинеты действительных военнослужащих, учебные классы и бытовые помещения. Аналогичный проект использовался в числе прочего при строительстве казарм в тапаском городке 1-й пехотной бригады.

Сразу же после завершения возведения новой казармы в начале года приступят к сносу старого кирпичного здания. На его месте в будущем должен появиться солдатский клуб.