ГАЛЕРЕЯ: Ярвеская русская гимназия оставит городу добрую память о себе

Педагоги радуются: с экзаменами справились все, шесть заработали медали разного достоинства. На лицах собравшихся на торжественный акт тоже не видно большой грусти от предстоящего расставания. Даже шутят.

- Из двух слоганов "Праздник со слезами на глазах" и "Помирать, так с музыкой" мы с ребятами выбираем последний, - улыбается организатор внешкольной жизни и руководитель театральных проектов ЯРГ Татьяна Кундозерова. - Погрустим немножко, но лучше будем веселиться, ведь сегодня большая радость - отправляем выпускников в большое плавание.

Ярвеская русская гимназия все годы славится своими театральными работами: количество их наград на различных фестивалях и конкурсах насчитывается десятками, и в текущем году они собрали несколько гран-при международных конкурсов. "24 "Золотых рыбки", 14 "Масок", огромную пачку дипломов и три коробки сценариев - где теперь все это хранить?" - переживает Татьяна.

Естественно, что и последний выпускной не обошелся без театралов, пусть и в малой форме, но они всколыхнули душу гостей трогательным дайджестом из четверостиший, которые звучали в разных постановках и неожиданно выстроились в логическую цепочку.

На торжественном акте в последний раз прозвучал гимн гимназии - его много лет назад написал Евгений Бабкин, выпускник 2000 года, а автор слов - Светлана Георге, учитель информатики. Сюрприз приготовили и активные мамы - выступили перед публикой с оригинальным песенным номером.

Золотой медалист Максим Спичиков из тех, кто успевал везде - и учиться, и заниматься музыкой, и играть в театре главные роли.

- Не могу сказать, что все давалось легко, скорее трудно, - рассуждает он. - С одной стороны, расставаться грустно, особенно с друзьями, с которыми провел так много времени и на одной волне, - разъезжаются в Тарту, Таллинн, кто-то в Англию. Допускаю, что скоро жизнь закрутит так, что мы уже не сможем тесно общаться или даже потеряем контакт. С другой стороны, испытываю восторг - ура, школа позади и впереди открываются новые горизонты, открытия, знания... Собираюсь поступать на медицинский факультет в Тарту. Учился в ЯРГ с десятого класса, и хочу сказать, что наш слоган "Отличная от привычного" всегда соответствовал сути, здесь мы провели очень много ярких дней.

Лиса Шефер сказала, что ее обуревает ураган чувств.

- Волнение и радость, и грусть. Грущу, что школа, в которой я училась с седьмого класса и с которой связано так много прекрасного, закрывается. Конечно, мы найдем какое-то место для встреч выпускников, но, увы, не переступим порог этой школы, не заглянем в свой класс и не порадуемся за тех, кто пришел после нас и живет такой же интересной жизнью... Безумно буду скучать по своему дружному классу. Глубоко благодарна учителям, которые невероятно добрые, научили многому и, главное, убедили в том, что в жизни нет ничего невозможного и всё в твоих руках. Что надо быть людьми, добрыми, с открытой душой и сердцем, как наши наставники. Отдельные слова хочу сказать в адрес руководителя театральных проектов ЯРГ Татьяны Кундозеровой: это были не только самые лучшие моменты в школьной жизни, она открыла мне дорогу в будущее - планирую изучать актерское мастерство в Москве, мечтаю поступить в ГИТИС.