ГАЛЕРЕЯ: Ахтмеская гимназия поставила точку на 51-м выпуске

Ровно в полдень Кохтла-Ярвеский центр культуры заполнили взволнованные выпускники, родители и учителя из Ахтмеской гимназии. Нарядные, счастливые и, кажется, без следа грусти - вокруг смех, радостные улыбки. Хотя напряжение все-таки витало в воздухе, особенно среди учителей.

- Постараемся не произносить слова "последний", - сказала директор гимназии Светлана Скоробогатова. - Потому что трудно сдержать эмоции, а хочется, чтобы все запомнили этот день только как красивый праздник.

Ахтмеская гимназия заканчивает свою биографию 51-м выпуском. За эти годы здесь вырастили и выпустили в жизнь более четырех тысяч учеников, очень многие стали известными людьми, почти два десятка вернулись в родные пенаты в качестве учителей... В нынешнем году - 60 выпускников, три класса. "Радуемся, что все успешно справились, - подчеркивает директор. - Одиннадцать медалистов - три золотых и восемь серебряных".

Медалистам особый почет, список достижений каждого завуч Альбина Ржевская зачитывает не одну минуту - и правда, есть чем гордиться. Отличились на олимпиадах, в соревнованиях, разных видах искусства и так далее. А еще почти каждый успел сдать уровневые экзамены по эстонскому и английскому языкам, пройти заочные курсы Таллиннского технического или Тартуского университета, освоить медицинские навыки и прочие умения, которые, безусловно, пригодятся в жизни каждому.

Чувство неизвестности будоражит

- Не знаю, что впереди, и это немножко страшно, - призналась Яна Новокшонова, золотая медалистка. - Но испытываю больше радости и гордости за себя, и за маму - я справилась, она может мной гордиться. Начинается новый этап, и я еще не определилась окончательно, куда дальше. Поэтому сейчас хочу сказать о школе, которая подарила мне 12 лет чудесной, интересной и увлекательной жизни. Я люблю учиться и мне всегда нравилось ходить в школу. Учителей всех буду помнить с теплотой, но особенно учителя биологии Валентину Охапкину и классного руководителя Анну Рассадину. Очень грустно, что нашей гимназии больше не будет, ведь здесь выросло огромное количество умных и успешных людей.

ЯНА НОВОКШОНОВА: Буду скучать по школьной атмосфере.

Яна добавила, что пока не понимает, что расстается с одноклассниками, и не может утверждать, что будет скучать по ним - всегда ведь можно встретиться.

- Но абсолютно точно буду скучать по школьной атмосфере, - подчеркивает она. - Сегодня больше грущу не за себя - меня радует перспектива взрослой жизни, - а за тех, кому уже не придется здесь учиться.

Одноклассник Яны Вячеслав Сенин признает, что годы в Ахтмеской гимназии для него оказались трудными, но рад, что справился и заканчивает хорошистом.

- Пришел сюда три года назад из Кесклиннаской школы, - рассказывает он. - Пришлось ездить, привыкать к новым учителям и коллективу. Но теперь откровенно скажу: счастлив, что мне удалось здесь учиться. Прекрасные учителя, буду вспоминать не только уроки, но и задушевные беседы после них, поездки и множество интересных мероприятий.

Классный руководитель Анна Рассадина едва сдерживает эмоции, она давно работает в АГ и выпустила не один десяток учеников.

- Не знаю, какой по счету, но точно, что это мой последний выпуск, - констатирует она. - Очень довольна этими ребятами, с которыми мы прожили три года. Было много переживаний, они все пришли из разных школ, но оказались очень доброжелательными, влюбились друг в друга - и искра возникла. Рада, что многие из них уже нашли свою тропинку в жизни, по которой пойдут, некоторые даже успели поработать, а, например, у Вики Шупенько даже есть свой танцевальный коллектив... А тем, кто еще в поиске, пожелаю удачи.