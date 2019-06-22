В ДТП с лосем погибла известная владелица кафе

ДТП произошло в четверг в 00.25 на 152-м километре шоссе Таллинн - Нарва в Тойлаской волости недалеко от Кохтла-Ярве, где автомобиль "BMW X6", которым управлял 53-летний мужчина, столкнулся с лосем. В результате столкновения лось оказался отброшен на встречную полосу движения, где врезался в минивэн "Peugeot Rifter", за рулем которого находился 40-летний мужчина.

Лось пробил лобовое стекло "Peugeot", пролетел через салон и вылетел через заднюю дверь. В результате ДТП погибла сидевшая в "Peugeot" рядом с водителем Рита Липп (40).

Рита Липп была известной в Ида-Вирумаа владелицей кафе. Вместе с Ааре Реббаном она управляла работающим в Йыхвиском концертном доме кафе "Noot" и отдельно, в рамках своего собственного предприятия, оперировала "Kohvik Nr 2" в нарвской "Свободной сцене". Раньше она работала также в кафе при Алутагузеском центре спорта и отдыха.

- Это буквально выбило из колеи как в душевном, так и в рабочем плане, - прокомментировал случившееся Ааре Реббан.